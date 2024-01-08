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Ben Bu Cihana Sığmazam’ın 52. bölümüne dair detaylar ortaya çıktı: Savaş şimdi başlıyor!

Oktay Kaynarca’nın başrolünde yer aldığı Ben Bu Cihana Sığmazam’ın 52. bölümüne dair detaylar ortaya çıktı. Salı akşamları ATV ekranında izleyici ile buluşan dizinin yeni bölümüne dair ipuçları heyecanı doruklara çıkardı. İşte Ben Bu Cihana Sığmazam’ın 52. bölümünden detaylar...

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Giriş Tarihi 08 Ocak 2024, 11:30 Güncelleme 08 Ocak 2024, 11:30
Ben Bu Cihana Sığmazam’ın 52. bölümüne dair detaylar ortaya çıktı: Savaş şimdi başlıyor!

Berfin'in ölümüyle işler karışır. Leyla kocasından habersiz yaptıklarının bedelini ödemek için Cancal Ağa'nın karşısına çıkar.

Ancak Cancal Ağa'ya göre tetiği çeken kim olursa olsun tek bir suçlu vardır; Cezayir Türk. Gerçek ise bambaşkadır. Berfin'in katili Leyla değildir. Cezayir gerçeğin peşine düşer. Ve tüm ipuçları tek bir ismi işaret eder. Vedat...

Diğer tarafta ise Gardaşov onun mallarını çalarak düşmanlık edenleri yakalamaya kararlıdır. Peşlerine düşer. Cezayir ve adamlarının da yardımıyla kimin yaptığını bulur. Ve cezasını keser.

Asıl beklenmedik gelişme ise Erman'ın hayatta olmasıdır. Cezayir bu sırrı öğrenip yarım kalan işini mi bitirecek? Yoksa Erman herkes onu öldü bilirken intikamını mı alacak? Kesin olan tek bir şey var. Savaş asıl şimdi başlıyor.

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