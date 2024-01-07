Kim Milyoner Olmak İster bu akşam yok mu, neden yok? 7 Ocak 2024 ATV yayın akışı: Kim Milyoner Olmak İster ne zaman, saat kaçta?

Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumuyla her hafta yeni bölümü yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster 7 Ocak 2024 ATV yayın akışında yer almıyor. Hal böyle olunca programın takipçileri nedenini araştırmaya başladı. İnternet arama motorlarında ''Kim Milyoner Olmak İster bu akşam yok mu, neden yok? Kim Milyoner Olmak İster ne zaman, saat kaçta?'' sorularına yanıt aranıyor. İşte detaylar...
KİM MİLYONER OLMAK İSTER YAYIN BU AKŞAM YOK MU, NEDEN YOK?
7 Ocak 2024 ATV yayın akışı;
07:30 ATV'de Hafta Sonu
10:00 Nihat Hatipoğlu İle Kur'an ve Sünnet
11:30 Dizi TV
12:30 Yıldızlar Bana Uzak
15:30 Safir
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Yıldızlar Bana Uzak
22:40 Yıldızlar Bana Uzak
01:40 Yıldızlar Bana Uzak
04:40 Bir Küçük Gün Işığı
Yayın akışına göre Kim Milyoner Olmak İster programı bu akşam yayınlanmayacak. Yerine saat 20:00'da Altın Kafes adlı yeni dizi yayınlanacak.