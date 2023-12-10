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Kardeşlerim 108. bölüm nefes kesti: Akif, Süreyya’nın kapısına dayandı!

Yapımcılığını NGM’nin üstlendiği atv’nin sevilen dizisi "Kardeşlerim"de dün akşam yine heyecan dolu gelişmeler yaşandı. Dizi, yeni bölümünde de hem ekranlarda hem de sosyal medyadaki başarısını sürdürmeye devam etti. Peki 108. bölümde neler yaşandı? İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 10 Aralık 2023, 12:34 Güncelleme 10 Aralık 2023, 12:34
Kardeşlerim 108. bölüm nefes kesti: Akif, Süreyya’nın kapısına dayandı!

Süsen, Ömer'i tam zamanında havuzdan çıkardı. Kalpazanları tesadüfen takip eden Süsen, Ömer'i kaçırdıklarını görünce peşlerine düşerek onu mutlak ölümden kurtardı. Okula yeni bir öğrenci katıldı.

Sarp'ın kuzeni Ayaz, annesi tarafından teyzesinin yanına gönderildi. Daha okulun ilk gününde Asiye ile tatsız bir şekilde tanışan Ayaz onunla uğraşmaya başladı. Sarp, Ömer ile Asiye ve onların tayfasından uzak durması için uyarır ancak Ayaz, Asiye ile uğraşmaya kararlıdır. Okulda sular durulmaz Burak Hoca'nın dönmesi için öğrenciler boykot başlatır. Olaya Akif de dahil olunca Şevval 180 derece dönerek Burak Hoca'yı geri alır.

Oğulcan, Ayla'nın da yardımı ile evde Elif'e inanılmaz bir sürpriz yaparak sonunda gönlünü almayı başarır. Süreyya'nın nişanlanması Akif'i çok dertlendirir. Aşkını ilan etmek için kapısına dayanır.

Oğulcan ve babaannesi ise eski minderin kılıfını çıkarmaya çalışırken yırtılır ve içinden yüzlerce dolar para çıkar.

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