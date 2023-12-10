Kardeşlerim 108. bölüm nefes kesti: Akif, Süreyya’nın kapısına dayandı!

Sarp'ın kuzeni Ayaz, annesi tarafından teyzesinin yanına gönderildi. Daha okulun ilk gününde Asiye ile tatsız bir şekilde tanışan Ayaz onunla uğraşmaya başladı. Sarp, Ömer ile Asiye ve onların tayfasından uzak durması için uyarır ancak Ayaz, Asiye ile uğraşmaya kararlıdır. Okulda sular durulmaz Burak Hoca'nın dönmesi için öğrenciler boykot başlatır. Olaya Akif de dahil olunca Şevval 180 derece dönerek Burak Hoca'yı geri alır.