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Yıldızlar Bana Uzak 2. bölüme dair ipuçları ortaya çıktı: Kadir için hesaplaşma vakti

Furkan Andıç ve Burcu Kıratlı’nın başrolünde yer aldığı, ATV’nin yeni dizisi Yıldızlar Bana Uzak’ın 2. bölüme dair ipuçları ortaya çıktı Peki Pazar akşamları izleyici ile buluşan dizinin yeni bölümünde neler olacak? İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 05 Ocak 2024, 11:28 Güncelleme 05 Ocak 2024, 11:28
Yıldızlar Bana Uzak 2. bölüme dair ipuçları ortaya çıktı: Kadir için hesaplaşma vakti

6 yıl sonra Kadir hapishaneden çıkmıştır. Yahya ile yaptıkları intikam planını adım adım ilerletirken Kadir'in bir amacı da Aslı'ya masum olduğunu ispatlamaktır.

Aslı, sevdiği adamı tekrar karşısında gördüğünde dağılır.

Han ise her şeyin farkındadır ve bu onu daha da öfkeli bir hale getirir.

Artık satranç oyunu başlamıştır.

OYUNCU KADROSU
Oyuncular: Furkan ANDIÇ (Kadir), Burcu KIRATLI (Aslı), Murat DALTABAN (Orhan), Rami NARİN (Han), Elifcan ONGURLAR (Doğa), Evrim DOĞAN (Melike), İnanç KONUKÇU (Murat), Goncagül SUNAR ( Sırma), Yaprak MEDİNE (Kumru), Baran Can ERASLAN (Samet), Ela YÖRÜKLÜ (Zuhal), Önder SELEN (Halil), Deniz ATAM (Mutlu), Mustafa Enis BİLİR (Deniz), Gürkan UYGUN (Yahya)

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