Yıldızlar Bana Uzak 2. bölüme dair ipuçları ortaya çıktı: Kadir için hesaplaşma vakti

6 yıl sonra Kadir hapishaneden çıkmıştır. Yahya ile yaptıkları intikam planını adım adım ilerletirken Kadir'in bir amacı da Aslı'ya masum olduğunu ispatlamaktır.

Han ise her şeyin farkındadır ve bu onu daha da öfkeli bir hale getirir.