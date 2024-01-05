Kızılcık Şerbeti bu akşam yok mu? 5 Ocak 2024 Kızılcık Şerbeti yeni bölüm neden yok, 46. bölüm ne zaman? Show TV yayın akışı!

Karakterler arasındaki rekabetin giderek tırmandığı dizide, Pembe ve Rüzgar'ın planları izleyicileri merak içinde bıraktı. Özellikle, Alev'in gözaltına alınmasıyla olaylar daha da karmaşık bir hal aldı. Peki, Kızılcık Şerbeti bu akşam yok mu? 5 Ocak 2024 Kızılcık Şerbeti yeni bölüm neden yok, 46. bölüm ne zaman? İşte detaylar...
KIZILCIK ŞERBETİ 46. BÖLÜM BU HAFTA YAYINLANACAK MI?
Kızılcık Şerbeti 46. bölüm bu hafta ekrana gelmeyecek.
Dizinin yeni bölümü 12 Ocak Cuma akşamı ekrana gelecek. Yeni yılın ilk haftası çoğu dizi yeni bölümlerini yayınlamıyor. Yılbaşı öncesinde çekimlere ara veren diziler bir haftalık ara ile dizileri yayınlanmaya devam ediyor.