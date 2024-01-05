SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Televizyon Haberleri

Kızılcık Şerbeti bu akşam yok mu? 5 Ocak 2024 Kızılcık Şerbeti yeni bölüm neden yok, 46. bölüm ne zaman? Show TV yayın akışı!

Kızılcık Şerbeti'nin bu hafta ekranlarda yer alıp almayacağı hakkında aramalar hız kazandı. Yayınlanan son fragmanda dizinin başrol karakterlerinden Doğa, beklenmedik bir hamleyle Pembe'ye meydan okuyarak Fatih'le evlenmeye karar veriyor. Bu karar, izleyiciler arasında büyük bir şaşkınlık yaratırken, Pembe'nin tepkisi ve bu yeni gelişme, dizinin heyecanını artırdı. Peki, Kızılcık Şerbeti bu akşam yok mu? 5 Ocak Kızılcık Şerbeti yeni bölüm neden yok, 46. bölüm ne zaman? İşte merak edilenler...

takvim.com.tr takvim.com.tr takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 05 Ocak 2024, 15:40 Güncelleme 05 Ocak 2024, 15:40
Kızılcık Şerbeti bu akşam yok mu? 5 Ocak 2024 Kızılcık Şerbeti yeni bölüm neden yok, 46. bölüm ne zaman? Show TV yayın akışı!

Karakterler arasındaki rekabetin giderek tırmandığı dizide, Pembe ve Rüzgar'ın planları izleyicileri merak içinde bıraktı. Özellikle, Alev'in gözaltına alınmasıyla olaylar daha da karmaşık bir hal aldı. Peki, Kızılcık Şerbeti bu akşam yok mu? 5 Ocak 2024 Kızılcık Şerbeti yeni bölüm neden yok, 46. bölüm ne zaman? İşte detaylar...

KIZILCIK ŞERBETİ 46. BÖLÜM BU HAFTA YAYINLANACAK MI?

Kızılcık Şerbeti 46. bölüm bu hafta ekrana gelmeyecek.

Dizinin yeni bölümü 12 Ocak Cuma akşamı ekrana gelecek. Yeni yılın ilk haftası çoğu dizi yeni bölümlerini yayınlamıyor. Yılbaşı öncesinde çekimlere ara veren diziler bir haftalık ara ile dizileri yayınlanmaya devam ediyor.

SHOW TV 5 OCAK CUMA KANAL YAYIN AKIŞI

08:00 Bu Sabah

09:45 Sandık Kokusu

12:30 Aslı Hünel İle Gelin Evi

15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme

18:45 Show Ana Haber

20:00 Kızılcık Şerbeti (Özel Bölüm)

23:15 Şark Bülbülü

01:00 Aile

Günün Manşetleri TÜM MANŞETLER
Başkan Erdoğan’dan Ortak Paylaşım Forumu’nda önemli açıklamalar
Ekrem İmamoğlu Özgür Özel kavgası İstanbul lansmanına yansıdı! Liste açıklanmıyor... Biz Ekrem Bey’in noteri değiliz!
Katliamın gölgesinde 13. Cuma! Katil İsrail yine Mescid-i Aksa’ya girişleri engelliyor! Namaz kılanlara coplu biber gazlı müdahale!
SON DAKİKA