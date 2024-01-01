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Yıldızlar Bana Uzak 2. bölüm fragmanı yayınlandı: Han’la benim oğlum!

ATV’nin heyecanla beklenen yeni dizisi Yıldızlar Bana Uzak, dün akşam ilk kez izleyici ile buluştu. Başrollerinde Burcu Kıratlı ve Furkan Andıç’ın yer aldığı dizi, izleyiciden büyük ilgi görürken Yıldızlar Bana Uzak 2. bölüm fragmanı da yayınlandı. İşte Yıldızlar Bana Uzak 2. bölüm fragmanı...

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Giriş Tarihi 01 Ocak 2024, 11:46 Güncelleme 01 Ocak 2024, 11:46
Yıldızlar Bana Uzak 2. bölüm fragmanı yayınlandı: Han’la benim oğlum!

ATV'nin yeni dizisi Yıldızlar Bana Uzak, dün akşam ilk kez izleyici ile buluştu. İlk bölümün ardından yayınlanan fragman ise heyecanı arttırdı.

İLK BÖLÜMDE NELER OLDU?
Yıllardır birbirlerine deli gibi aşık olan Aslı ve Kadir artık hayallerine kavuşmak üzeredir.

Kadir'in Aslı'ya evlenme teklifinden sonra ikili çok mutludur. Ama bu evlilik diğerleri için kara bir haberdir.

Özellikle de Han Varnalı için… Han'ın bu evliliği önlemek için kirli bir planı vardır. Kadir, işlemediği bir suçtan üstelik sevdiği kadının babasının katili olarak hapse düşer.

Aslı bir tarafta harap haldeyken Kadir ile Varnalılar artık karşı karşıyadır. Kadir'in aklında sadece intikam almak vardır. Yahya ise Kadir'in hapishanede yol göstericisi olacaktır.

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