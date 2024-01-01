MÜGE ANLI BUGÜN VAR MI? 1 Ocak Pazartesi Müge Anlı ile Tatlı Sert neden yok, yeni bölüm ne zaman? ATV yayın akışı!

Bugün, ATV kanalının izleyicilerle buluşturduğu ve büyük bir ilgiyle takip edilen gündüz kuşağı programı "Müge Anlı İle Tatlı Sert," 1 Ocak 2024 Pazartesi gününde izleyicilerle buluşacak mı? merak ediliyor. İzleyiciler, bugünkü yayın akışını araştırmaya başladı.
BUGÜN MÜGE ANLI İLE TATLI SERT VAR MI?
Hafta içi her gün saat 10.00'da yayınlanan sevilen program Müge Anlı İle Tatlı Sert, 1 Ocak Pazartesi günü resmi tatil nedeniyle ATV yayın akışında yer almıyor.
1 OCAK PAZARTESİ YAYIN AKIŞI
06:25 Durgun Su
08:00 Kahvaltı Haberleri
10:00 Yıldızlar Bana Uzak