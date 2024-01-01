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MÜGE ANLI BUGÜN VAR MI? 1 Ocak Pazartesi Müge Anlı ile Tatlı Sert neden yok, yeni bölüm ne zaman? ATV yayın akışı!

ATV'nin sevilen gündüz kuşağı programı "Müge Anlı ile Tatlı Sert," izleyicileriyle buluşma vakti geldi. Bugün 1 Ocak 2024 tarihinde, merakla beklenen yeni bölümüyle ekrana gelecek mi? sorusu araştırılmaya başlandı. İşte ATV yayın akışı üzerinden edinilen bilgiler...

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Giriş Tarihi 01 Ocak 2024, 09:28 Güncelleme 01 Ocak 2024, 09:28
MÜGE ANLI BUGÜN VAR MI? 1 Ocak Pazartesi Müge Anlı ile Tatlı Sert neden yok, yeni bölüm ne zaman? ATV yayın akışı!

Bugün, ATV kanalının izleyicilerle buluşturduğu ve büyük bir ilgiyle takip edilen gündüz kuşağı programı "Müge Anlı İle Tatlı Sert," 1 Ocak 2024 Pazartesi gününde izleyicilerle buluşacak mı? merak ediliyor. İzleyiciler, bugünkü yayın akışını araştırmaya başladı.

BUGÜN MÜGE ANLI İLE TATLI SERT VAR MI?

Hafta içi her gün saat 10.00'da yayınlanan sevilen program Müge Anlı İle Tatlı Sert, 1 Ocak Pazartesi günü resmi tatil nedeniyle ATV yayın akışında yer almıyor.

1 OCAK PAZARTESİ YAYIN AKIŞI

06:25 Durgun Su

08:00 Kahvaltı Haberleri

10:00 Yıldızlar Bana Uzak



13:00 Gün Ortası

14:00 Mutfak Bahane



16:00 Esra Erol'da

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Safir

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