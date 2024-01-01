ÖMER YENİ BÖLÜM BU AKŞAM YOK MU, NEDEN? 1 Ocak Ömer dizisi 38. bölüm ne zaman yayınlanacak? Star TV yayın akışı

ÖMER DİZİSİNİN SON BÖLÜMÜNDE NELER OLDU?

Ne olduğunu anlayamadan yaka paça evlerinden atılan Reşat ve ailesi, geceyi onlara kapısını açan Gamze'nin evinde geçirirler. Bu gelişme herkesin moralini alt üst ederken, olayın perde arkasında onlara zarar vermek isteyen birilerinin olabileceğine dair şüpheleri kuvvetlenir.

Eda'nın içine düştüğü tuzağı öğrenen Ömer, Atilla'nın mekanını basarak tüm öfkesini ondan çıkarır. Bu olay Atilla'yı intikam duygusuyla doldururken, Eda, Ömer ve diğerleri için meseleyi daha da içinden çıkılmaz hale getirir.