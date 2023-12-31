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İbo Show YILBAŞI 2024 konukları: 31 Aralık İbo Show yılbaşı özel bölümü (CANLI) ne zaman, saat kaçta? Hülya Avşar, Serdar Ortaç...

İbo Show Yılbaşı Özel konuklarıyla 31 Aralık'ta ekranda olacak. Programı merakla bekleyenler ''İbo Show yılbaşı 2024 konukları kimler? 31 Aralık İbo Show yılbaşı özel bölümü (canlı) ne zaman, saat kaçta?'' sorularına yanıt arıyor. Yılbaşı akşamı İbo Show'un konukları arasında Hülya Avşar, Bülent Serttaş, Aleyna Tilki, Resul Dindar, Cenk Eren, Serdar Ortaç, Şafak Sezer ve daha bir çok ünlü isim yer alıyor. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 30 Aralık 2023, 10:21 Güncelleme 31 Aralık 2023, 17:32
İbo Show YILBAŞI 2024 konukları: 31 Aralık İbo Show yılbaşı özel bölümü CANLI ne zaman, saat kaçta? Hülya Avşar, Serdar Ortaç...

İbo Show yılbaşı 2024 konukları kimler? 31 Aralık İbo Show yılbaşı özel bölümü (canl) ne zaman, saat kaçta? soruları, yeni yıl yaklaşırken programın takipçileri tarafından sıkla araştırılmaya başlandı. 31 Aralık TV yayın akışı yayımlandı. Yılbaşı akşamı hangi kanalda hangi programların yayınlanacağı belli oldu. İşte İbo Show yılbaşı 2024 özel bölümü hakkında bilgiler...

İBO SHOW YILBAŞI ÖZEL BÖLÜMÜ 2024 NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

31 Aralık 2023 Star TV yayın akışına göre; İbo Show yılbaşı özel bölümü Pazar akşamı saat 20:00'da başlayacak.

31 ARALIK İBO SHOW YILBAŞI KONUKLARI KİMLER?

İbo Show yılbaşı özel bölümünde Hülya Avşar, Bülent Serttaş, Aleyna Tilki, Resul Dindar, Cenk Eren, Serdar Ortaç, Şafak Sezer, Norm Ender, İdo Tatlıses, Tefo&Seko ikilisi ve Romantik Erhan gibi ünlü isimler konuk olacak.

Ayrıca geceye özel sürpriz konuklar da İbo Show Yılbaşı Özel'de olacak.

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