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Sular durulmuyor! Aldatmak 50. bölüme dair detaylar ortaya çıktı! İşte yeni bölümden ipuçları...

Perşembe akşamları milyonları ATV ekranına kilitleyen Aldatmak’ın 50. bölümüne dair detaylar ortaya çıktı. Peki başrollerinde Vahide Perçin, Ercan Kesal ve Mustafa Uğurlu’nun yer aldığı Aldatmak’ın 50. bölümünde neler olacak? İşte ipuçları...

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Giriş Tarihi 20 Aralık 2023, 16:29 Güncelleme 20 Aralık 2023, 16:29
Sular durulmuyor! Aldatmak 50. bölüme dair detaylar ortaya çıktı! İşte yeni bölümden ipuçları...

Hayatına aldığı insanlar tarafından sık sık yaralanan Güzide sonunda iyi bir haber alır. Güzide ile ilişkisini onarmaya çalışan Sezai ise endişe verici haberlerle yüzleşir.

Sezai yeni bir bilginin ışığında kızının gerçek yüzünü görmeye başlar. Azra'yla şiddetli bir yüzleşme yaşayan İpek, kendine daha güçlü bir yandaş bulur.

Ozan babasıyla ilgili yeni bir keşifte bulunur. Tarık'ın bir hamlesi Yeşim ile ilişkisindeki güç dengelerini değiştirir. Dicleli ailesinin geçmişinden bir yüz tekrar ortaya çıkınca onu göndermek Mualla'ya kalır.

Kahraman'ın Oylum'a duyduğu aşk beklenmedik bir yakını tarafından desteklenir. Bu sırada sırrını saklamakta gittikçe zorlanan Oylum, sevdiklerinin tavsiyelerine uyarak kalbinin sesini dinlemekten vazgeçer.

Selin, Tolga'yı bir kez daha kaybetmekle yüzleşince büyük bir karar alır. Aklı sadece Oylum'da olan Tolga'yı ise yeni bir hayal kırıklığı beklemektedir.

'Aldatmak' sürprizlerle dolu yeni bölümüyle Perşembe saat 20.00'de atv'de.

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