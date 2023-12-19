Safir 17. bölüm fragmanı yayınlandı: Biz Yaman’la birbirimizi seviyoruz!

Pazartesi akşamlarının vazgeçilmezi Safir'in 17. bölüm fragmanı yayınlandı. Nefes kesen fragmana Feraye'nin "Biz Yaman'la birbirimizi seviyoruz!" sözleri damga vurdu.

SAFİR 16. BÖLÜMDE NELER OLDU?

Aleyna'nın hamile olduğunu öğrenen Feraye sarsılsa da Yaman'ın aşkından ve sadakatinden bir an bile şüpheye düşmez.

Ancak bu hamilelik Yaman ve Feraye'nin kavuşmasının önünde yeni bir engel olarak ortaya çıkar. İşin en zorlayıcı tarafı ise babalık testi için geçmesi gereken süredir. Ateş, Vural'ın oğlu olduğunu öğrenince Gülfem'le yüzleşir. Annesi ile artık aralarında bir uçurum oluşmuştur. Vural'ın zoruyla Gülfem, gerçeği Yaman ve Okan'a da söylemek zorunda kalır.