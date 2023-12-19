Kuruluş Osman 141. bölüm 2. fragmanı yayınlandı: "İster vali olsun ister sultan olsun, zalim bizim için zalimdir!"

ATV'nin ilgiyle takip edilen dizisi Kuruluş Osman 141. bölüm 2. fragmanı yayınlandı. Nefes kesen fragmana "İster vali olsun ister sultan olsun, zalim bizim için zalimdir!" sözleri damga vurdu. SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Kuruluş Osman'ın 140. bölümünde Karacelasun intikam yeminleri ettikten sonra Üstat Gera ile birlikte hareket etme planı yaptılar. Osman Bey'in oğlu Alaeddin'i öldürmek için bir oyun kurdular. Gonca Hatun, Alaeddin Bey'e yemek götürürken bir terslik olduğunu ve Alaeddin'e tuzak kurulduğunu fark edip hemen harekete geçti.

Alaeddin Bey'e kafesli çadırda düzenlenen saldırıda, Gonca Hatun var gücüyle savaşarak Alaeddin Bey'in kurtulmasına yardım etti. Alaeddin Bey, kendisine saldıranların ensesindeki izleri gördükten sonra onların Bizans askerleri olduğunu anladı.