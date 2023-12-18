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Ben Bu Cihana Sığmazam’ın 50. bölümüne dair detaylar ortaya çıktı: Cezayir acı gerçekleri öğrenir!

Kadrosunda Oktay Kaynarca (Cezayir), Ebru Özkan Saban (Leyla), Ozan Akbaba (Gardaşov), Ali Seçkiner Alıcı (Kurban Baba) gibi sevilen isimlerin yer aldığı Ben Bu Cihana Sığmazam’ın 50. bölümüne dair detaylar ortaya çıktı. İşte ATV’nin sevilen dizisi Ben Bu Cihana Sığmazam’ın yeni bölümünden fotoğraflar ve ipuçları...

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Giriş Tarihi 18 Aralık 2023, 10:37 Güncelleme 18 Aralık 2023, 10:37
Ben Bu Cihana Sığmazam’ın 50. bölümüne dair detaylar ortaya çıktı: Cezayir acı gerçekleri öğrenir!

Erman, sağ kolu Tazıyev'i kurtarmak yerine yurt dışına kaçmaya çalışır ancak Cezayir ve Gardaşov'un elinden kaçamaz.

Cezayir ve Gardaşov ezeli düşmanlarını ortadan kaldırmayı başarır. Fakat olaylar durulmaz. Erman'ın da ölümüyle Cezayir'in ölmesini isteyenlerin sayısı giderek artar.

Vedat, Amerika'nın gözünde değerini arttırabilmek için Cezayir'i öldürmeye kararlıdır. Bunun için Berfin'i kullanarak Cezayir'e tuzak kurar.

Gardaşov ile birlikteyken gerçekleşen bu saldırıdan sağ kurtulmayı başaran Cezayir için asıl yıkıcı olan ise hiç beklemediği bir ihanettir.

Cancal Ağa'nın karısı Leyla'yı öldürtmek için saldırı planlayan kişi olduğunu öğrenir. Ortaya çıkan bu gerçekler tüm dengeleri değiştirir.

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