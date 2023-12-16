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Ben Bu Cihana Sığmazam 50. bölüm fragmanı yayınlandı: “Erman cehenneme kadar yolun var”

Başrolünde Oktay Kaynarca’nın yer aldığı Ben Bu Cihana Sığmazam 50. bölüm fragmanı yayınlandı. Nefes eksen fragmana Cezayir’in “Erman cehenneme kadar yolun var” şeklindeki sözleri damga vurdu. İşte Ben Bu Cihana Sığmazam 50. bölüm fragmanı...

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Giriş Tarihi 16 Aralık 2023, 16:04 Güncelleme 16 Aralık 2023, 16:05
Ben Bu Cihana Sığmazam 50. bölüm fragmanı yayınlandı: “Erman cehenneme kadar yolun var”

ATV'nin ilgiyle takip edilen dizisi Başrolünde Oktay Kaynarca'nın yer aldığı Ben Bu Cihana Sığmazam 50. bölüm fragmanı yayınlandı.

SON BÖLÜMDE NELER OLDU?
Cezayir'in eli Gardaşov'un gelmesiyle rahatlamıştır. Onun yardımıyla ambargoyu delmeyi tasarlamaktadır. Fakat Müfit ve Atakan, Gardaşov'u evinden alıp ona düstur çekerler.

Kardeşi de vaktinde Amerika'nın petrol ambargosunu deldiği için Gardaşov'u sakıncalı bulmakta ve Cezayir'le ortak olmasını istememektedirler.

Bu esnada Cezayir, Gardaşov'dan kardeşini Amerika'ya teslim edenin Erman olduğunu öğrenir. Yani Gardaşov sadece Cezayir'e yardım etmek için gelmemiştir.

Erman'la da yüzleşecektir. Cezayir plansız bir şekilde Erman'ın karşısına çıkmaması için Gardaşov'u uyarır. Ama Gardaşov onu dinlemeyecek ve ortalığın birden karışmasına sebep olacaktır.

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