Ateş Kuşları 36. bölüm fragmanı yayınlandı: “Barbar gitme ne olur, bırakma beni”

'Ateş Kuşları'nın 35. Bölümünde ilkokul diplomasını almak üzere Halk Eğitim Merkezi'ne ailesiyle birlikte giden Gülayşe, diplomasını aldıktan sonra Barbaros'un hazırladığı sürprizle karşılaştı. Halk Eğitim Merkezi'nin önünde Eyüpoğlu Ailesi'yle beraber sokaktan kurtarılan çocukları gören Gülayşe, kürsüde anlamlı bir konuşma yaptı ve kendisinin ilk öğretmeni olan ablası Mercan'la, kendisini bulan ve kimliğine kavuşmasını sağlayan Barbaros'a teşekkür etti. Herkesin huzurunda kısa bir konuşma yapmak isteyen Barbaros, "Gururdan kalbim patlayacak gibi. Bir de sevdadan patlayacak gibi. Benim kalbim patlamadan sen benimle evlen." dediği anda Halil tarafından bıçaklandı. Yaşananlara tanıklık eden herkes şoka uğrarken, Halil ise tutuklandı. Barbaros'un akıbeti seyirci tarafından merak konusu oldu.