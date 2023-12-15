ATV’nin sevilen dizisi Ateş Kuşları’nda heyecan dorukta: Mercan, kimliğine ve sevdiğine kavuşuyor!

Yardımcısı Perihan'ın dolduruşuna gelen Mümtaz, sahip olduğu mirasın yalnızca Perihan'a kalmasını istediği için Mercan'ı evden kovmuştu. Yeniden Mümtaz'ı evinde ziyaret eden Mercan, mirasta gözü olmadığını, yalnızca kimlik istediğini bir kez daha şu sözlerle anlattı:

"Biz para için yaşayan insanlar değiliz. Hiçbir zaman öyle olmadık. Paranın kulu kölesi olan çocukların da anası babası olmayacağız ama sizi ikna edemiyoruz. O yüzden Sabit'in bir çözümü var, bana beş kuruş vermeyeceğin bir çözüm.