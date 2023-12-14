Ateş Kuşları 35. bölüme dair detaylar ortaya çıktı: Barbaros hayata tutunabilecek mi?

Hüma hayatını kaybeder, Nazmiye kendi kızının katili olarak tutuklanır. Zıpkın, Kara ve Gülayşe yine bir masumun bedel ödüyor oluşuna dayanamazlar ve Barbar'ı çok sinirlendiren bir şey yaparlar. Gülayşe'ler neyin peşinde? Ateş Kuşları 35. bölüm fragmanı yayınlandı!

SABİT'İN PLANI

Sabit, Mercan'ın amcası Mümtaz'ın odasına tırmanır! Zaten Mercan'dan şüphelenmiş olan Perihan onu yakalarsa polisi arayacağına göre, bunu neden yaptı? Sabit'in aklından neler geçiyor?