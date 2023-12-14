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Ateş Kuşları 35. bölüme dair detaylar ortaya çıktı: Barbaros hayata tutunabilecek mi?

ATV ekranlarının sevilen dizisi ‘Ateş Kuşları’, 35. bölümüyle 15 Aralık Cuma akşamı saat 20.00’de ATV’de ekrana gelecek. Ateş Kuşları’nda Hüma’nın ölümünün ardından Nazmiye tutuklanır. Kara, Sultan’ın peşine düşerken Sabit ise Mümtaz’la ilgili bir plan yapar. Barbaros, hiç beklenmedik bir anda bıçaklanır. İşte yeni bölümden ipuçları...

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Giriş Tarihi 14 Aralık 2023, 12:15 Güncelleme 14 Aralık 2023, 13:09
Ateş Kuşları 35. bölüme dair detaylar ortaya çıktı: Barbaros hayata tutunabilecek mi?

Hüma hayatını kaybeder, Nazmiye kendi kızının katili olarak tutuklanır. Zıpkın, Kara ve Gülayşe yine bir masumun bedel ödüyor oluşuna dayanamazlar ve Barbar'ı çok sinirlendiren bir şey yaparlar. Gülayşe'ler neyin peşinde?

Ateş Kuşları 35. bölüm fragmanı yayınlandı!

SABİT'İN PLANI
Sabit, Mercan'ın amcası Mümtaz'ın odasına tırmanır! Zaten Mercan'dan şüphelenmiş olan Perihan onu yakalarsa polisi arayacağına göre, bunu neden yaptı? Sabit'in aklından neler geçiyor?

"BANA ARTIK AŞIK DEĞİL MİSİN?"
Zıpkın, Hüma'dan bir özür dahi dileyemeden gittiği için vicdan azabından kıvranır. Sare ise onun suçluluk duymasını hiç istemiyor çünkü bu onun çok iyi bildiği bir duygu. Sonunda Sare geçmişinden getirdiği ağır yükü, Zıpkın'la paylaşacak mı?

SULTAN'IN PEŞİNDE
Hüma'nın gidişinden sonra ne yapacağını bilemez haldeki Kara, Sultan'ı arama görevine dört kolla sarılır. Sultan nereye kadar daha kaçabilecek? Ali'ler onu bulmadan evlenebilecek mi? Sultan'ı gözü kapalı insan dolandıracak kadar bencil birine, hangi şartlar dönüştürdü?

"YALNIZ ÖLÜM AYIRABİLİR BİZİ!"
Barbaros, Gülayşe'ye artık onu ölene kadar bırakmayacağına dair söz vermişti. Sözünü tutar da. Göğsünü delen bıçak yarasını aldığı anda dahi hala Gülayşe'yi tutmaya devam eder. Gülayşe'nin yardım çığlıklarıyla yer gök inlerken Barbaros onun sesiyle yaşama tutunacak mı?

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