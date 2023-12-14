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Adım Farah final mi yapacak, neden? Adım Farah dizisi bitecek mi, ne zaman? Adım Farah final belli oldu mu? Cumartesi günü...

Adım Farah dizisi final iddiasıyla gündemde. Cumartesi akşamları ekrana gelen dizi 2. sezonunda beklenen reytingleri elde edemediği için zorlu bir süreçten geçiyor. Yapılan haberlere göre, dizinin Cumartesi performansı detaylı bir şekilde incelenecek ve alınan reyting oranlarına bağlı olarak final kararı verilecek. Peki Adım Farah final mi yapacak, neden? Adım Farah dizisi bitecek mi, ne zaman? Adım Farah final belli oldu mu?

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Giriş Tarihi 14 Aralık 2023, 12:08 Güncelleme 14 Aralık 2023, 12:11
Adım Farah final mi yapacak, neden? Adım Farah dizisi bitecek mi, ne zaman? Adım Farah final belli oldu mu? Cumartesi günü...

O3 Medya imzalı, ilk bölümü 1 Mart 2023 tarihinde yayınlanan Adım Farah dizisi hakkındaki final iddiası ''Adım Farah final mi yapacak, neden? Adım Farah dizisi bitecek mi, ne zaman? Adım Farah final belli oldu mu?'' sorularını da beraberinde getirdi. İzleyiciler dizinin final yapıp yapmayacağını merak ediyor. İşte detaylar...

ADIM FARAH FİNAL Mİ YAPACAK, NEDEN?

Cumartesi akşamları yayınlanmaya başladıktan sonra izleyici kitlesiyle bir türlü istenen başarıyı yakalayamayan Adım Farah'ın akıbeti, gün değişikliği sonrasında daha net bir şekilde değerlendirilecek gibi görünüyor. İddiaya göre dizinin önümüzdeki bölümlerine göre bir değerlendirme yapılacak ve final olup olmayacağına karar verilecek.

Bu nedenle, dizinin hayranları ve sektör takipçileri Adım Farah'ın geleceği hakkında merak içinde bekleyişe geçmiş durumda.

ADIM FARAH KONUSU NE?

28 yaşında İranlı bir kadın olan Farah, 6 sene evvel İran'dan Fransa'ya kaçarken İstanbul'da durmak zorunda kalır çünkü hamile olduğunu öğrenmiştir. Kaçak olarak burada yaşamaya başlar. Üstelik, oğlu Kerimşah' (Rastin Pakhanad)'ın nadir rastlanan bir hastalığı vardır. Bağışıklık sistemi doğuştan çok zayıf olduğundan, Kerimşah hastalıklara açıktır. Bu yüzden steril bir ortamda yaşamak zorundadır. Tıp eğitimi almış olmasına rağmen, Farah kaçak olarak İstanbul'da temizlikçi olarak çalışmaktadır. Farah'ın hayattaki gayesi oğlu Kerimşah'ın sağlığına kavuşması ve normal çocuklar gibi bir hayatı olabilmesidir. Bir an evvel para biriktirip oğlunun tedavisini tamamlayıp tekrar Fransa'ya gidecektir.

Ancak Farah'ın dünyası bir gecede alt üst olur. Temizliğe gittiği bir mekânda mafyanın işlediği bir cinayete şahit olur ve Tahir Lekesiz (Engin Akyürek) ile tanışır. Farah, canı pahasına olay yerini hiçbir iz bırakmadan temizler. Ancak cinayetin görgü tanığı olduğu için mafya öldürülmesini ister ve bu görev Tahir'e verilir. Tahir, mafya liderinin yanında büyümüş, kimsesiz, yalnız bir adamdır. Ölen kişinin polis olduğu ortaya çıkınca Farah için işler daha da içinden çıkılmaz hale gelir. Bir yandan da polis Mehmet (Fırat Tanış) tarafından sıkıştırılmaktadır.

Tahir ve Farah bu ölüm kalım çıkmazında önüne geçemedikleri duygularıyla da sınanacaklardır.

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