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Kuruluş Osman hem reytinglerde hem de Youtube’da zirvede!

ATV ekranındaki beşinci sezonunda da heyecanla izlenen, yayınlandığı her bölümle reytinglerin zirvesinde yer alan Kuruluş Osman, Youtube’da 4.5 milyar izlemeyle kendi alanında bir rekora imza attı.

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Giriş Tarihi 13 Aralık 2023, 14:49 Güncelleme 13 Aralık 2023, 14:49
Kuruluş Osman hem reytinglerde hem de Youtube’da zirvede!

Youtube'da 8.5 milyon abonesi ile Türk dizileri arasında zirvede yer alan Kuruluş Osman'ın 1. Bölümü 32 milyon izleme ile tüm diziler arasında da en çok izlenen bölüm olma özelliği taşıyor.

TÜRKİYE'NİN EN BÜYÜK DİZİ KANALI
Türkçe başta olmak üzere Arapça, Urduca, Japonca, İspanyolca kanallarındaki abonelerinin toplamı Youtube'da 17 milyona yaklaşan ve 11 Milyar izlenme elde eden Kuruluş Osman tartışmasız Türkiye'nin en büyük dizi kanalı unvanını da elinde tutuyor.

Yapım ve proje tasarımı Bozdağ'a yapıma ait yönetmenliğini Ahmet Yılmaz'ın ve başrolünü Osman Bey karakteriyle Burak Özçivit'in üstlendiği 'Kuruluş Osman', Çarşamba akşamlarına damga vurmaya devam edecek.

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