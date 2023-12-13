Aldatmak 49. bölüm 2. fragmanı yayınlandı: “Artık bu kan can muhabbetini bırak”

ATV'nin ilgiyle takip edilen dizisi Aldatmak'ın 49. bölüm 2. fragmanı yayınlandı.

YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

İpek, Güzide'ye karşı oynadığı oyunda büyük bir hamle yapar. İyi niyeti bir kez daha suistimal edilen Güzide hem ailesini hem de ilişkisini tamir etmeye çalışır. Sezai ile Güzide'nin ilişkisi çalkantılı bir döneme girer. Kızına yeni kavuşan Sezai kime güveneceğini seçmek zorundadır.