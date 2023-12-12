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Safir 16. bölüm fragmanı yayınlandı: Bu sırrı öğrenmeni istemedim!

İlhan Şen, Özge Yağız ve Burak Berkay Akgül’ün başrollerini paylaştığı Safir’in 16. bölüm fragmanı yayınlandı. Pazartesi akşamları ATV ekranında izleyici ile buluşan dizinin yeni bölüm fragmanına “Bu sırrı öğrenmeni istemedim!” sözleri damga vurdu. İşte Safir 16. bölüm fragmanı...

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Giriş Tarihi 12 Aralık 2023, 10:25 Güncelleme 12 Aralık 2023, 10:25
Safir 16. bölüm fragmanı yayınlandı: Bu sırrı öğrenmeni istemedim!

ATV'nin sevilen dizisi Safir'in 16. bölüm fragmanı yayınlandı. Yeni bölüm öncesi nefes kesen fragman "Bu sırrı öğrenmeni istemedim!" sözleri damga vurdu.

SON BÖLÜMDE NELER OLDU?
Yaman ve Ateş, Feraye tartışması yüzünden karşı karşıya gelmişken, Yaman, varlığını bilmedikleri bir tetikçinin silahından çıkan kurşunla yaralanır.

Feraye ise büyük bir öfke ve nefretle; bebeğini kaybetmesinin sorumlusu olan Bora'nın karşısına dikilir. Gülfem'in silahlı saldırı anında Vural'ın yanında olduğunu anlayan Ateş nedeninin peşine düşer.

Diğer taraftan tüm müştemilat halkı, konaktan kovulmuştur. Sadece Şermin, Ömer'in ona karşı zaafı üzerinden özel hemşire olarak konakta kalmayı garantiler.

Ömer ise heyet raporuyla akli muhakemelerinin yerinde olduğunu kanıtlar. Hayatının en zor günlerini yaşayan Feraye artık ne konakta ne de müştemilatta istenmektedir. Yaman'la birlikte yeni bir yol çizmeye karar verirler.

Bu arada Aleyna, Bora'yla gizlice birlikte olmaya devam eder.

Ateş ise bir gece vakti yolda birine rastlar. Bu kişi, arabasıyla yolda kalmış olan güzel ve genç bir kadındır.

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