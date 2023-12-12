Safir 16. bölüm fragmanı yayınlandı: Bu sırrı öğrenmeni istemedim!

ATV'nin sevilen dizisi Safir'in 16. bölüm fragmanı yayınlandı. Yeni bölüm öncesi nefes kesen fragman "Bu sırrı öğrenmeni istemedim!" sözleri damga vurdu.
SON BÖLÜMDE NELER OLDU?
Yaman ve Ateş, Feraye tartışması yüzünden karşı karşıya gelmişken, Yaman, varlığını bilmedikleri bir tetikçinin silahından çıkan kurşunla yaralanır.
Feraye ise büyük bir öfke ve nefretle; bebeğini kaybetmesinin sorumlusu olan Bora'nın karşısına dikilir. Gülfem'in silahlı saldırı anında Vural'ın yanında olduğunu anlayan Ateş nedeninin peşine düşer.
Diğer taraftan tüm müştemilat halkı, konaktan kovulmuştur. Sadece Şermin, Ömer'in ona karşı zaafı üzerinden özel hemşire olarak konakta kalmayı garantiler.