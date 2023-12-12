Aldatmak 49. bölüme dair detaylar ortaya çıktı! İşte ipuçları: Güzide ile Sezai çalkantılı bir döneme giriyor!

ALDATMAK 49. BÖLÜM ÖZETİ

İpek, Güzide'ye karşı oynadığı oyunda büyük bir hamle yapar. İyi niyeti bir kez daha suistimal edilen Güzide hem ailesini hem de ilişkisini tamir etmeye çalışır. Sezai ile Güzide'nin ilişkisi çalkantılı bir döneme girer. Kızına yeni kavuşan Sezai kime güveneceğini seçmek zorundadır.