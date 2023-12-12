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Aldatmak 49. bölüme dair detaylar ortaya çıktı! İşte ipuçları: Güzide ile Sezai çalkantılı bir döneme giriyor!

giriyor! Başrollerini Vahide Perçin, Ercan Kesal ve Mustafa Uğurlu’nun paylaştığı, ATV’nin sevilen dizisi Aldatmak’ın 49. bölümüne dair detaylar ortaya çıktı. Güzide ile Sezai çalkantılı bir döneme girerken yeni bölümden detaylar izleyicileri heyecanlandırdı. İşte Perşembe akşamlarının vazgeçilmezi Aldatmak’ın yeni bölümünden ipuçları...

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Giriş Tarihi 12 Aralık 2023, 10:48 Güncelleme 12 Aralık 2023, 10:48
Aldatmak 49. bölüme dair detaylar ortaya çıktı! İşte ipuçları: Güzide ile Sezai çalkantılı bir döneme giriyor!

Güçlü oyuncu kadrosu ve sürükleyici senaryosuyla dikkat çeken Aldatmak'ın 49. bölümüne dair detaylar ortaya çıktı. Peki yeni bölümde neler olacak?

ALDATMAK 49. BÖLÜM ÖZETİ
İpek, Güzide'ye karşı oynadığı oyunda büyük bir hamle yapar. İyi niyeti bir kez daha suistimal edilen Güzide hem ailesini hem de ilişkisini tamir etmeye çalışır. Sezai ile Güzide'nin ilişkisi çalkantılı bir döneme girer. Kızına yeni kavuşan Sezai kime güveneceğini seçmek zorundadır.

Ümit, birine körü körüne güvenmenin sonuçlarıyla yüzleşir. İçinde bulundukları durumda bitirici hamleyi yapan ise zamanında dayısıyla aynı hataları yapan Ozan olacaktır.

Tolga'nın kaderi Selin'in söyleyeceklerine bağlıdır. Ne var ki Serra, ablasının ifadesinin Tolga'yı aklamasını istemez. Oğlunu korumaya çalışırken onu kandırarak işleri bu noktaya getiren Oltan vicdanıyla mücadele ederken beklemediği biriyle yakınlaşır.

Oylum, bu zor zamanlarında hem eski erkek arkadaşının hem de eski dostunun yanında olamamanın verdiği acıyla baş eder. Nazan, teyzesinin başlattığı bu kumpaslar savaşında kendi tarafını açıkça belirtir. Kahraman'ın geçmişinden bir sır Dicleli ailesinin gündemini değiştirmek üzeredir.

'Aldatmak' sürprizlerle dolu yeni bölümüyle Perşembe saat 20.00'de atv'de.

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