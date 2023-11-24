Kuruluş Osman 138. bölüm fragmanı nefes kesti: Rabbin rızası için cenk ederiz!

Osman Bey, daha önceden Lefke Kalesi'nde kendisine oynanan oyuna cevap olarak ahalinin önünde, Uç Pazar'da Yakup Bey'in oğlu Mehmet Bey'i kurtardığını, Kestel Kalesi'nin artık Kayı mülkü olduğunu ve gaza yapacağı için önceden Yakup Bey'e biadını açıklayan Osman Bey, şu sözlerle hem biadını geri aldığını hem de Kestel Kalesi'ni fethettiğini ilan etti: "Sana verdiğim biadı gayrı geri çekerim! Kime sultan olursan ol! Bana sultan değilsin! Kayı'ya sultan değilsin! Ahalime sultan değilsin! Gayrı ne yanındayım, ne ardında! Beni görmek istersen karşına bakacasın! Biz artık seninle rakibiz!"