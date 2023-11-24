PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Televizyon Haberleri

Kuruluş Osman 138. bölüm fragmanı nefes kesti: Rabbin rızası için cenk ederiz!

ATV ekranlarının sevilen dizisi Kuruluş Osman’ın 138. bölüm fragmanı yayınlandı. Aksiyon dolu sahnelerin yer aldığı fragmana Burak Özçivit’in canlandırdığı Osman Bey’in “Rabbin rızası için cenk ederiz!” şeklindeki sözleri damga vurdu. İşte Kuruluş Osman 138. bölüm fragmanı...

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 24 Kasım 2023, 10:19 Güncelleme 24 Kasım 2023, 10:19
Kuruluş Osman 138. bölüm fragmanı nefes kesti: Rabbin rızası için cenk ederiz!

ATV'nin reyting rekortmeni dizisi Kuruluş Osman'ın 138. bölüm fragmanı yayınlandı. Osman Bey'in "Rabbin rızası için cenk ederiz!" şeklindeki sözleri damga vurdu.

YİNE ÇARŞAMBANIN GALİBİ OLDU!
Kuruluş Osman reytinglerde açık ara zirvede yer aldı! Kuruluş Osman, 137. bölümüyle, Tüm Kişiler kategorisinde %8,46 reyting ve %22,06 izlenme payı, AB kategorisinde %6,06 reyting ve %17,36 izlenme payı 20+ABC1 kategorisinde ise %8,13 reyting ve %19,92 izlenme payı elde ederek tüm kategorilerde birinci oldu.

Ekranların reyting rekortmeni dizisi 'Kuruluş Osman', atv ekranlarındaki 137. Bölümüyle reytinglerin ve sosyal medyanın zirvesinde #KuruluşOsman etiketiyle yer aldı.

Kuruluş Osman'ın 137. Bölümü'nde Bölümünde Osman Bey'in biadını geri çekmesi bölüme damga vurdu. Kuruluş Osman'ın 137. Bölümünde Osman Bey ve Yakup Bey, evlatlarının Kestel'de esir tutulduğunu öğrenir öğrenmez soluğu karargahta aldılar. Kestel Tekfuru, Orhan Bey ve Mehmet Bey'in özgürlüğüne karşılık Osman Bey ve Yakup Bey'den kaleleri, hazineyi ve kendilerine vergi ödemelerini istedi. Yakup Bey; kaleleri teslim etme kararı alırken, Osman Bey ise bu karara karşı çıkarak bir oyun kurdu.

Osman Bey, "Türk'ün ayak bastığı yer ona yurt olur" düsturuyla soğukkanlılığını koruyarak hem hedefi olan Kestel Kalesi'ni fethetmek hem de Orhan Bey ve Mehmet Bey'i almak için bir oyun kurdu. Kurulan oyuna göre, saraydaki hain Holofira'ymış gibi gösterilerek o'nu saraydan güvenli bir şekilde çıkardılar.

Bu sayede Holofira'nın Kestel'e hakimiyeti kullanılarak Osman Bey, Malhun Hatun ve alplar Kestel Kalesi'ne sızdı. Çeşitli işkencelere maruz kalan Orhan Bey ve Mehmet Bey, esir tutuldukları zindandan kurtarıldı.

Osman Bey, daha önceden Lefke Kalesi'nde kendisine oynanan oyuna cevap olarak ahalinin önünde, Uç Pazar'da Yakup Bey'in oğlu Mehmet Bey'i kurtardığını, Kestel Kalesi'nin artık Kayı mülkü olduğunu ve gaza yapacağı için önceden Yakup Bey'e biadını açıklayan Osman Bey, şu sözlerle hem biadını geri aldığını hem de Kestel Kalesi'ni fethettiğini ilan etti: "Sana verdiğim biadı gayrı geri çekerim! Kime sultan olursan ol! Bana sultan değilsin! Kayı'ya sultan değilsin! Ahalime sultan değilsin! Gayrı ne yanındayım, ne ardında! Beni görmek istersen karşına bakacasın! Biz artık seninle rakibiz!"

Yapım ve proje tasarımı Bozdağ Yapım'a ait; yönetmenliğini Ahmet Yılmaz'ın ve başrolünü Osman Bey karakteriyle Burak Özçivit'in üstlendiği dizi, atv ekranında Çarşamba akşamlarına damga vurmaya devam edecek.

Günün Manşetleri TÜM MANŞETLER
CANLI TAKİP | İsrail soykırımında 49. gün: İşgal ordusu ateşkesi ihlal etti! Hamas’tan yeni takas teklifi
Gizli saklı! Ekrem İmamoğlu Meral Akşener’i telefonla darladı
Türk Telekom
SON DAKİKA