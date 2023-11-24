ATV’den bomba bir dizi daha: Altın Kafes’in yayın tarihi belli oldu!

ATV 'nin izleyicileri ekran başına kilitleyecek yeni dizisi ' Altın Kafes 'in yayın tarihi belli oldu. Yapımını Arc Film'in üstlendiği, senaryosu Rahşan Çiğdem İnan tarafından kaleme alınan, yönetmen koltuğunda ise Cem Akyoldaş'ın oturduğu 'Altın Kafes' 3 Aralık Pazar akşamı ilk bölümüyle ekrana gelecek.

Herkesin farklı sırlar taşıdığı Beyoğlu ailesinde bir yanda güç savaşları yaşanırken diğer yanda Onur ve Zeynep'in kesişen yolları beklenmedik bir aşkın kapısını aralayacak.