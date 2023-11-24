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ATV’den bomba bir dizi daha: Altın Kafes’in yayın tarihi belli oldu!

Aşk ve entrika dolu hikayesiyle sezonun en iddialı dizilerinden biri olan ‘Altın Kafes’in yayın tarihi belli oldu. Yapımını Arc Film’in üstlendiği, senaryosu Rahşan Çiğdem İnan tarafından kaleme alınan, yönetmen koltuğunda ise Cem Akyoldaş’ın oturduğu ‘Altın Kafes’ 3 Aralık Pazar akşamı ilk bölümüyle ekrana gelecek. İşte oyuncu kadrosu ve konusu...

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Giriş Tarihi 24 Kasım 2023, 11:10 Güncelleme 24 Kasım 2023, 11:31
ATV’den bomba bir dizi daha: Altın Kafes’in yayın tarihi belli oldu!

ATV'nin izleyicileri ekran başına kilitleyecek yeni dizisi 'Altın Kafes'in yayın tarihi belli oldu. Yapımını Arc Film'in üstlendiği, senaryosu Rahşan Çiğdem İnan tarafından kaleme alınan, yönetmen koltuğunda ise Cem Akyoldaş'ın oturduğu 'Altın Kafes' 3 Aralık Pazar akşamı ilk bölümüyle ekrana gelecek.

BEYOĞLU AİLESİNDE TAŞLAR YERİNDEN OYNAYACAK!
Yayınlanan yeni fragmanıyla merak konusu olan Altın Kafes'te izleyiciler Beyoğlu ailesinin ihtişamlı hayatına konuk olacak.

Altın Kafes 1. BÖLÜM 1. FRAGMANI YAYINLANDI

Herkesin farklı sırlar taşıdığı Beyoğlu ailesinde bir yanda güç savaşları yaşanırken diğer yanda Onur ve Zeynep'in kesişen yolları beklenmedik bir aşkın kapısını aralayacak.

Aytaç Şaşmaz, Şifanur Gül, Ebru Cündübeyoğlu, Hayal Köseoğlu, Hilmi Cem İntepe, Murat Kılıç, Kaan Turgut, Sümeyra Koç, Eda Nur Gülbudak, Buse Orcan, Gurur Çiçekoğlu, Cansu Mumcu, Ali Kayra Kul, Aksel Yılmaz ve Sacide Taşaner'in kadrosunda yer aldığı 'Altın Kafes' aşk ve entrikayı aynı anda izleyiciler ile buluşturacak.

Altın Kafes 1. BÖLÜM 2. FRAGMANI YAYINLANDI

Ülkenin sayılı zenginlerinden olan Beyoğlu ailesinin veliahtı 'Onur' ile ailenin okulunda öğretmenlik yapan idealist 'Zeynep'in zorlu sınavlar ile karşılaşacağı aşk hikayesini anlatan 'Altın Kafes' 3 Aralık Pazar akşamı ilk bölümüyle atv'de izleyici karşısına çıkacak.

OYUNCU KADROSU
Aytaç Şaşmaz (Onur), Şifanur Gül (Zeynep), Ebru Cündübeyoğlu (Nalan), Hayal Köseoğlu (Ahu), Hilmi Cem İntepe (Cihan), Murat Kılıç (Ayhan), Kaan Turgut (Kenan), Sümeyra Koç (Alara), Eda Nur Gülbudak (Berna), Buse Orcan (Şeniz), Gurur Çiçekoğlu (Hikmet), Cansu Mumcu (Şule), Ali Kayra Kul (Kaan), Aksel Yılmaz (Alper) Ve Sacide Taşaner (Zümrüt)

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