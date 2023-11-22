Squid Game yeni sezon oyuncuları kimler? Squid Game 2. sezon ne zaman, tarih belli oldu mu 2023? Konusu ne olacak?

"Squid Game" dizisinin ikinci sezonu, ilk sezondaki başarısını sürdürmeyi ve küresel izleyici kitlesini daha da genişletmeyi hedefliyor. Yeni oyuncuların katılımıyla beraber, dizinin hikayesinin nasıl ilerleyeceği ve izleyicilere nasıl bir deneyim sunacağı, dizinin takipçileri tarafından büyük bir merakla bekleniyor. Netflix'in 17 Eylül 2021 tarihinde yayınladığı Güney Kore yapımı drama dizisi Squid Game, 2. sezon ile geri dönüyor. İlk sezonuyla izleyiciler tarafından büyük beğeni toplamış yapımlar arasında yer almıştı. Merakla beklenen yeni sezon için Netflix resmi olarak müjdeyi verdi. Peki, Squid Game 2.sezon ne zaman? Yeni sezon oyuncuları kimler? İşte konu hakkında detaylar...