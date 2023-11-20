Kuruluş Osman 137. bölüm 2. fragmanı heyecanı arttırdı: Eğer bizi görmek istersen yanına ardına değil karşına bakarsın!

ATV'nin ilgiyle takip edilen dizisi Kuruluş Osman'ın 137. bölüm 2. fragmanı yayınlandı. Yeni bölüm öncesi heyecanı arttıran fragman, sosyal medyada da büyük ses getirdi.
SON BÖLÜMDE NELER OLDU?
Kuruluş Osman'ın 136. Bölümü'nde Üstat Gera, Vasilis ve Haçlılar tarafından Söğüt'e yapılan büyük baskın; Bala Hatun, Alaeddin Bey, Gonca Hatun, Söğüt ahalisi ve bacıyanların "Allah var, gam yok!" nidalarıyla durduruldu.
Haçlılar çok sayıda kayıp verirken Üstat Gera, Teselyus'a haber göndererek Haçlıların geri çekilmesini söyledi.
Söğüt'ün düşmanlardan arındırılmasının ardından Bala Hatun, alpları ve bacılarla gurur duyduğunu şu sözlerle ifade etti: "Söğüt'ün şanlı ahalisi, gazi ahalisi! Kaldırasınız başınızı yerden! Gözünüzün yaşını silesiniz! Düşman yıldırım gibi gelse ne gam! Bize Allah yeter! Müslüman diz çökmeyendir! Yeis'e düşmeyeceğiz! Umudumuzu daim diri tutacağız! Nice Firavunlar nice Nemrudlar gördü Müslüman'lar... Amma daim Hakk galip geldi!"