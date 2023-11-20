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Kuruluş Osman 137. bölüm 2. fragmanı heyecanı arttırdı: Eğer bizi görmek istersen yanına ardına değil karşına bakarsın!

ATV ekranlarında yayınlanan Kuruluş Osman’ın 137. bölüm 2. fragmanı yayınlandı. Burak Özçivit’in canlandırdığı Osman Bey’in “Eğer bizi görmek istersen yanına, ardına değil karşına bakarsın!” sözleri fragmana damga vurdu. İşte Çarşamba akşamları reyting rekorları kıran Kuruluş Osman’ın 137. bölüm 2. fragmanı...

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Giriş Tarihi 20 Kasım 2023, 16:47 Güncelleme 20 Kasım 2023, 16:47
Kuruluş Osman 137. bölüm 2. fragmanı heyecanı arttırdı: Eğer bizi görmek istersen yanına ardına değil karşına bakarsın!

ATV'nin ilgiyle takip edilen dizisi Kuruluş Osman'ın 137. bölüm 2. fragmanı yayınlandı. Yeni bölüm öncesi heyecanı arttıran fragman, sosyal medyada da büyük ses getirdi.

SON BÖLÜMDE NELER OLDU?
Kuruluş Osman'ın 136. Bölümü'nde Üstat Gera, Vasilis ve Haçlılar tarafından Söğüt'e yapılan büyük baskın; Bala Hatun, Alaeddin Bey, Gonca Hatun, Söğüt ahalisi ve bacıyanların "Allah var, gam yok!" nidalarıyla durduruldu.

Haçlılar çok sayıda kayıp verirken Üstat Gera, Teselyus'a haber göndererek Haçlıların geri çekilmesini söyledi.

Söğüt'ün düşmanlardan arındırılmasının ardından Bala Hatun, alpları ve bacılarla gurur duyduğunu şu sözlerle ifade etti: "Söğüt'ün şanlı ahalisi, gazi ahalisi! Kaldırasınız başınızı yerden! Gözünüzün yaşını silesiniz! Düşman yıldırım gibi gelse ne gam! Bize Allah yeter! Müslüman diz çökmeyendir! Yeis'e düşmeyeceğiz! Umudumuzu daim diri tutacağız! Nice Firavunlar nice Nemrudlar gördü Müslüman'lar... Amma daim Hakk galip geldi!"

Osman Bey, İlhanlı Devleti adına vergi isteyen Moğollar'ın isteğini kabul etti. Vergiyi bizzat ödemeye giden Osman Bey, Moğollar tarafından tuzağa düşürüldü.

Osman Bey'in kendini ölü göstererek kurduğu oyunla, alplar Moğol kisvesine büründü ve Osman Bey'in cesedini Moğol kampına getirdiler.

Osman Bey'in cesedine yaklaşan Akcelasun, Osman Bey'in aniden gözünü açıp hamle yapmasıyla öldü. Osman Bey, "Türk'e kefen biçenin mezarı her daim hazırdır!" diyerek Akcelasun'un cezasını kesmiş oldu.

Yapım ve proje tasarımı Bozdağ Yapım'a ait; yönetmenliğini Ahmet Yılmaz'ın ve başrolünü Osman Bey karakteriyle Burak Özçivit'in üstlendiği dizi, atv ekranında Çarşamba akşamlarına damga vurmaya devam edecek.

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