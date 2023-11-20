Kuruluş Osman 137. bölüm 2. fragmanı heyecanı arttırdı: Eğer bizi görmek istersen yanına ardına değil karşına bakarsın!

ATV'nin ilgiyle takip edilen dizisi Kuruluş Osman'ın 137. bölüm 2. fragmanı yayınlandı. Yeni bölüm öncesi heyecanı arttıran fragman, sosyal medyada da büyük ses getirdi.

SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Kuruluş Osman'ın 136. Bölümü'nde Üstat Gera, Vasilis ve Haçlılar tarafından Söğüt'e yapılan büyük baskın; Bala Hatun, Alaeddin Bey, Gonca Hatun, Söğüt ahalisi ve bacıyanların "Allah var, gam yok!" nidalarıyla durduruldu.