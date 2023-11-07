Ateş Kuşları 30. bölüm 2. fragmanı yayınlandı: Davuluyla zurnasıyla seni alacağım kızım ben!

'Ateş Kuşları'nın 29. Bölümünde; Ali, çocukluk aşkı Mercan'la evlenebilmek ve kimlik çıkarmak için Barbaros'tan yardım istedi. Önce bir mekâna Ragıp'ı bulmaya giden Ali ve kardeşleri, Ragıp'ın bir sene önce oradan taşındığını ve bir gecekondu mahallesine yerleştiğini öğrendi. Ragıp'ın izini süren Ali, gecekondu mahallesine gitti. Babası olduğunu düşündüğü adamla karşılaştı. Ali, geçmişine dair gerçekleri öğrenebilecek midir?