Kuruluş Osman 135. bölüm fragmanı yayınlandı: Bayındır Bey hazineyi çalmaktan ve alplarımıza kıymaktan tutuklusun!

ATV'nin reyting rekortmeni dizisi Kuruluş Osman'ın 135. bölüm fragmanı yayınlandı. Dizinin yeni bölüm fragmanına "Bayındır Bey hazineyi çalmaktan ve alplarımıza kıymaktan tutuklusun" sözleri damga vurdu.

YUNUS EMRE'DEN CERKUTAY'A DERS!

Kuruluş Osman'ın 134. Bölümünde Cerkutay, Germiyan Pazarı'nda Hz. Yunus Emre ile karşılaştı. Hz. Yunus Emre, pazarda harıl harıl çalışan insanlar görüp Cerkutay'a şu sözleri söyledi: "Can satmaya gelmiş idim. Amma… Can dediğin aşk pazarında satılır. Görürüm ki bura hınç pazarıdır. Hırs pazarıdır. Burada canlara tezgâh kurulmaz."

Bu sözler üzerine Cerkutay, hırsla alakalı ne gördüğünü sordu. Hz. Yunus Emre, Cerkutay'a şu sözleriyle bir ders verdi: "İnsan dediğinde iki varlık var idir. Biri ten… Öteki can! Ten bu dünyaya aittir. Can iki dünyaya. Ten, kanar göz görür. Can kanar onu ancak özüyle bakan görür. Misal vereyim, adamın biri zindanlara düştü. Olmadık eziyetler çekti. Kolunu bacağını kaybetti. Bu kadar zulme taş olsa dayanmaz dediler. Dayandı! Sonra hak nasip eyledi… Çıktı o zindandan. Teni zindandan çıktı. Vardı mahbubuna. Dedi ki sen beni nasıl terk eyledin? Nasıl kodun zulüm içre? Ben ne büyük acılar çektim ne büyük sancılar çektim… Acısıyla büyüklendi. Kendi acısından gayrısına kör oldu. Kibir onu ele geçirdi. Teni zindandan çıktı… Amma canı girdi zindana."

Cerkutay bunları neden anlattığını sorduğunda ise Hz. Yunus Emre şu şekilde cevapladı: "Hırs dediydik, hınç dediydik ya… Kelam ordan geldi bura. İmdi can zindandan çıkmak ister, varıp mahbubunun eteğine yüz sürmek ister. Amma zindanın kapısını bekleyenler var idir. Biri hınç biri hırs biri de kibir. Hemi de öyle güçlü kuvvetlidirler ki… Onları yere çalmadıkça can zindana mahkûmdur. Şeytan ya! Teni zindanda iken ikazı görür imtihanı geçer ise Yusuf olur kişi… Amma canı zindanda olanın ve dahi imtihandan kalanın da sonu şeytanlıktır. Ha nasıl yere çalarız biz bu hıncı, hırsı ve dahi kibri dersen… O da Resulullah'tan bize öğüttür. Buyurur ki 'Ölmeden evvel ölünüz.' Yani nefsinizi öldürünüz. Nefis ölende hınç da kalmaz hırs da kibir de. İmdi bize canımızı yoklamak düşer. Düşer ki bilelim canımız hür müdür zindanda mı? Hür değil ise ölmeden evvel ölüp o canı zindandan çekip alalım. Alalım aşk pazarında satalım! Satalım ki hakka varalım!"

Yapımcılığını Mehmet Bozdağ'ın; yönetmenliğini Ahmet Yılmaz'ın ve başrolünü Osman Bey karakteriyle Burak Özçivit'in üstlendiği 'Kuruluş Osman'ın 134. Bölümü seyirciden yoğun ilgi görürken, sosyal medyada da en çok konuşulanlar arasında yer aldı.