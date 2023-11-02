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DİYANET TV FREKANS BİLGİLERİ 2023! Diyanet TV frekans nasıl ayarlanır? Türksat 4A HD yayın | Türksat 4A uydusu SD yayın

Diyanet TV frekans bilgileri belli oldu. Peki Diyanet TV frekans nasıl ayarlanır? Türksat 4A HD yayın | Türksat 4A uydusu SD yayın...

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Giriş Tarihi 02 Kasım 2023, 09:27 Güncelleme 02 Kasım 2023, 09:30
DİYANET TV FREKANS BİLGİLERİ 2023! Diyanet TV frekans nasıl ayarlanır? Türksat 4A HD yayın | Türksat 4A uydusu SD yayın

DİYANET TV frekans ayarlarını uydu alıcınıza yüklemeniz için gereken bilgiler belli oldu. Peki Diyanet TV frekans nasıl ayarlanır?

DİYANET TV FREKANS BİLGİLERİ

👉TÜRKSAT 4A HD YAYIN

Frekans: 12.380 MHZ
Polarizasyon: Dikey (V)
Sembol Oranı: 27.500
FEC: 3/4

👉TÜRKSAT 4A UYDUSU SD YAYIN

Frekans: 12.422 MHZ
Polarizasyon: Yatay (H)
Sembol Oranı: 30.000
FEC: 3/4

DİYANET TV FREKANS NASIL AYARLANIR?

DİYANET TV kanalını izleyebilmeniz için çanak anteninizin Türksat 4A uydusuna ayarlı olması gerekmektedir. Türksat 4A uydusuna dönük çanak anteniniz varsa uydu cihazınızın kurulum menüsünden "frekans ekle" (bazı cihazlarda transponder ekle, manuel kanal arama veya benzeri olabilir) menüsünü açın.

Uydu adı kısmında "Türksat 4A" seçin. Uydu seçimini yaptıktan sonra bir alt kısmında bulunan frekans, . Polarizasyon, Sembol kısmına kısmına yukarıda yer alan frekans bilgisini girin ve işlem tamamdı.

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