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Kuruluş Osman son bölüm izle - kesintisiz HD! KURULUŞ OSMAN 113. BÖLÜM İZLE ATV

Kuruluş Osman son bölüm izle - kelimesi oldukça fazla aratılıyor. "Kuruluş Osman" dizisinin 133. bölümü, 25 Ekim Çarşamba günü ATV ekranlarında seyirci karşısına çıktı. Bu bölüm, izleyenleri ekran başına kilitleyen heyecan dolu anlara sahne oldu ve izleyicilerin büyük bir ilgisini çekti. 133. bölümde yaşananları daha yakından görmek ve dizinin gidişatını takip etmek isterseniz, diziye olan bağlantınızı devam ettirebilirsiniz. Dizi, tarihi olayları ve karakterleriyle her hafta milyonlarca izleyiciyi ekran başına topluyor. "Kuruluş Osman"ın 133. bölümünde, Osman Bey'in karşılaştığı zorluklar ve aldığı stratejik kararlar, izleyicileri derinden etkiledi. Ayrıca bu bölümde, diziye yeni katılan karakterler ve onların hikayeleri de merak konusu oldu.

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Giriş Tarihi 26 Ekim 2023, 09:59 Güncelleme 26 Ekim 2023, 09:59
Kuruluş Osman son bölüm izle - kesintisiz HD! KURULUŞ OSMAN 113. BÖLÜM İZLE ATV

Kuruluş Osman dizisinin 133. bölümü, 25 Ekim tarihinde ATV ekranlarında yayınlandı. Diziyi takip eden izleyiciler, merakla beklenen bu son bölümü izlemek için arama motorlarında "Kuruluş Osman 133. bölüm full izle, ATV Kuruluş Osman izle, Kuruluş Osman yeni bölüm izle" gibi sorgular yapabilirler. Bu son bölümde neler olduğu ve hangi heyecanların yaşandığı ise diziye olan ilginizi sürdürmek ve bölümü izlemek suretiyle öğrenebilirsiniz.

KURULUŞ OSMAN SON BÖLÜMÜ İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

KURULUŞ OSMAN 133. BÖLÜMDE NELER YAŞANACAK?

Osman Bey, Sultan Mesud'un bıraktığı Hazine'den haberdar olmuştur. Osman Bey, Yakup Bey'in hakimiyetini kıracak tek şeyin hazine olduğunu düşünmektedir. Osman Bey'in böyle düşünmesinin sebebi nedir? Gonca Hatun fermanı getirmiştir. Yakup Bey hazineyi de öğrenir. İktidar için her şeyin meşru kılındığını düşünen Yakup Bey'in hazineyi kimseye bırakmaya niyeti yoktur. Yakup Bey nasıl bir hamle yapacaktır?

Osman Bey oğullarına vazife verir. Alaeddin Bey, Yakup Bey'in attığı bütün adımlardan haberdar olacaktır. Orhan Bey ise hazineyi bulacaktır. Orhan Bey hazineyi bulmak için çıktığı yolda Holofira da sürpriz bir şekilde ona katılacaktır.Hazinenin Germiyan'ın hakkı olduğunu düşünen Mehmet Bey ve Orhan Bey arasına neler yaşanacaktır? Hazineyi kim ele geçirecektir? Alaeddin Bey, Gonca Hatun'a rağmen vazifesinde başarılı olabilecek midir? Alaeddin Bey, Gonca Hatun'a "Yoksa bana sevdalı mısın?" diye sorar. Gonca Hatun ve Alaeddin Bey arasında neler yaşanacaktır?

Osman Bey Sancaksız'lardan neyin hesabını sorar? Sancaksızlar, Osman Bey'in tavrı sonrası ne yapacaklardır?

Malhun Hatun, Uç Pazar'a gider. Saadet Hatun'la aralarındaki gerilim tırmanmaya başlayacaktır. Malhun Hatun ve Saadet Hatun arasında soğuk savaş mı başlayacaktır? Yakup Bey, Cerkutay'ın Uç Pazar'ın hamisi olduğunu duyurur. Cerkutay bu vazifeyi nasıl kabul etmiştir?

Osman Bey fitnenin başladığı yere yürüyecek hesap soracaktır. Bala Hatun da Osman Bey'le gidecektir. Osman Bey nereye gidecektir? Osman Bey'i gittiği yerde Yakup Bey karşılar. Oraya mülk edinmiştir. Osman Bey, Yakup Bey'i görmeyi beklememektedir.

Oyuncular : Burak Özçivit (Osman Bey), Yıldız Çağrı Atiksoy (Malhun Hatun), Seda Yıldız (Edebalı), Hakan Yılmaz (Kantekuzenos), Özge Törer (Bala Hatun), Rüzgar Aksoy (Turgut Bey), Çağrı Şensoy (Cerkutay), Yiğit Uçan (Boran), Deniz Hamzaoğlu (Bayındır Bey), Nihat Altınkaya (Olof), İpek Karapınar (Frigg), Emin Gürsoy (Kumral Abdal), Berk Erçer (Konur), Almıla Uluer Atabeyoğlu (Bengi Hatun), Kaan Yalçın (Öktem), Burç Kümbetlioğlu (Dursun Fakıh), Abidin Yerebakan (Akça Derviş), Açelya Özcan (Ayşe Hatun), Taha Baran Özbek (Aktemur), Begüm Çağla Taşkın (Ülgen Hatun), Fatih Ayhan (Baysungur), Burak Alp Yenilmez (Kutan), Miray Akay (Alçiçek), Caner Nalbantoğlu (Dan), Aybars Kartal Özson (Orhan), Yaman Balcı (Alaeddin), Cemre Demircan (Fatma), Noyan Üzer (Frodi)

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