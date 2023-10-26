Kuruluş Osman son bölüm izle - kesintisiz HD! KURULUŞ OSMAN 113. BÖLÜM İZLE ATV

Kuruluş Osman dizisinin 133. bölümü, 25 Ekim tarihinde ATV ekranlarında yayınlandı. Diziyi takip eden izleyiciler, merakla beklenen bu son bölümü izlemek için arama motorlarında "Kuruluş Osman 133. bölüm full izle, ATV Kuruluş Osman izle, Kuruluş Osman yeni bölüm izle" gibi sorgular yapabilirler. Bu son bölümde neler olduğu ve hangi heyecanların yaşandığı ise diziye olan ilginizi sürdürmek ve bölümü izlemek suretiyle öğrenebilirsiniz.

KURULUŞ OSMAN SON BÖLÜMÜ İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ KURULUŞ OSMAN 133. BÖLÜMDE NELER YAŞANACAK? Osman Bey, Sultan Mesud'un bıraktığı Hazine'den haberdar olmuştur. Osman Bey, Yakup Bey'in hakimiyetini kıracak tek şeyin hazine olduğunu düşünmektedir. Osman Bey'in böyle düşünmesinin sebebi nedir? Gonca Hatun fermanı getirmiştir. Yakup Bey hazineyi de öğrenir. İktidar için her şeyin meşru kılındığını düşünen Yakup Bey'in hazineyi kimseye bırakmaya niyeti yoktur. Yakup Bey nasıl bir hamle yapacaktır?