PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Televizyon Haberleri

Kardeşlerim 100. bölümüyle “dalya” diyor!

atv ekranlarının sevilen dizisi Kardeşlerim, bu hafta yayınlanacak 100. bölümüyle “dalya” diyor! Hiç beklemedikleri bir anda hem anne hem de babasız kalan kardeşlerin kalplere dokunan sıcacık hikâyesini anlatan “Kardeşlerim” yeni bölümüyle nefes kesecek. İşte detaylar...

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 13 Ekim 2023, 13:18 Güncelleme 13 Ekim 2023, 13:18
Kardeşlerim 100. bölümüyle “dalya” diyor!

Celil Nalçakan (Akif), Cüneyt Mete (Orhan), Fadik Sevin Atasoy (Şengül), Ahu Yağtu (Suzan), Simge Selçuk (Nebahat), Yiğit Koçak (Ömer) gibi sevilen isimlerin yer aldığı Kardeşlerim, bu hafta yayınlanacak 100. bölümüyle "dalya" diyor.

İşte Kardeşlerim 100. bölümde yaşanacaklar...

Mahir, çalıştığı evde gazdan zehirlenen Asiye'yi, hızla hastaneye götürür.

Akif, şehir dışında tanıştığı Süreyya'nın, yeniden ve ansızın karşısına çıkmış olmasının şaşkınlığını yaşarken, Orhan ile Fatma arasındaki buzlar, yavaş yavaş erimeye başlar.

Lidya, Süsen ile Ömer'in arasını açmak için, sinsi oyunlar kurmaya devam eder.

Akif ve Yaman'ın ortak oldukları yeni kulübün açılışında, hiç beklenmedik, önemli gelişmeler yaşanır.

Berk'in, yurt dışına gitmek konusundaki kesin kararı, Aybike'yi sevdiğini kaybetmenin derin korkusuyla yüzleştirir.

Kardeşlerim, 4. sezon yeni bölümleriyle Cumartesi akşamları atv'de!


Günün Manşetleri TÜM MANŞETLER
Katliamın gölgesinde ilk cuma! Mescid-i Aksa’da gaz bombalı müdahale...
Başkan Erdoğan talimatı verdi Türkiye Gazze’ye insani yardım gönderdi!
Otorapor
SON DAKİKA