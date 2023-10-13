Kardeşlerim 100. bölümüyle “dalya” diyor!

Celil Nalçakan (Akif), Cüneyt Mete (Orhan), Fadik Sevin Atasoy (Şengül), Ahu Yağtu (Suzan), Simge Selçuk (Nebahat), Yiğit Koçak (Ömer) gibi sevilen isimlerin yer aldığı Kardeşlerim, bu hafta yayınlanacak 100. bölümüyle "dalya" diyor.
Celil Nalçakan (Akif), Cüneyt Mete (Orhan), Fadik Sevin Atasoy (Şengül), Ahu Yağtu (Suzan), Simge Selçuk (Nebahat), Yiğit Koçak (Ömer) gibi sevilen isimlerin yer aldığı Kardeşlerim, bu hafta yayınlanacak 100. bölümüyle "dalya" diyor.
İşte Kardeşlerim 100. bölümde yaşanacaklar...
Mahir, çalıştığı evde gazdan zehirlenen Asiye'yi, hızla hastaneye götürür.
Akif, şehir dışında tanıştığı Süreyya'nın, yeniden ve ansızın karşısına çıkmış olmasının şaşkınlığını yaşarken, Orhan ile Fatma arasındaki buzlar, yavaş yavaş erimeye başlar.
Lidya, Süsen ile Ömer'in arasını açmak için, sinsi oyunlar kurmaya devam eder.
Akif ve Yaman'ın ortak oldukları yeni kulübün açılışında, hiç beklenmedik, önemli gelişmeler yaşanır.
Berk'in, yurt dışına gitmek konusundaki kesin kararı, Aybike'yi sevdiğini kaybetmenin derin korkusuyla yüzleştirir.
Kardeşlerim, 4. sezon yeni bölümleriyle Cumartesi akşamları atv'de!