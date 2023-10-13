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Ben Bu Cihana Sığmazam 41. bölüm fragmanı yayınlandı: “Derin sulara giriyorsun dikkatli ol”

ATV’nin sevilen dizisi Ben Bu Cihana Sığmazam 41. bölüm fragmanı yayınlandı. Yeni bölüm öncesi heyecanı arttıran fragmana Oktay Kaynarca’nın canlandırdığı Cezayir karakterinin “Derin sulara giriyorsun dikkatli ol” şeklindeki sözleri damga vurdu. İşte Ben Bu Cihana Sığmazam 41. bölüm fragmanı...

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Giriş Tarihi 13 Ekim 2023, 12:56 Güncelleme 13 Ekim 2023, 13:40
Ben Bu Cihana Sığmazam 41. bölüm fragmanı yayınlandı: “Derin sulara giriyorsun dikkatli ol”

Salı akşamlarının vazgeçilmezi Ben Bu Cihana Sığmazam 41. bölüm fragmanı yayınlandı.

SON BÖLÜMDE NELER OLDU?
Atakan'ın işkence görerek ölümle burun buruna gelmesinin ardından Onbeşli, abisinin intikamını almak için Tazıyev'in peşine düşer.

Bu sırada Erman kaos planı gereği yüklü bir miktarda uyuşturucuyu getirip sokaklara dağıtmak peşindedir. Elbette Cezayir'in de buna karşı bir planı vardır.

Diğer yandan Vedat, Berfin'in peşini bırakmaz ve Cezayir'in tarafını tutan amcasını öldürür. Artık dönüşü olmayan bir yola girmiştir.

Eski kocasının kötü bir şeyler yapmasından korkan Berfin, Cezayir'e sığınır. Lakin bu Leyla tarafından hiç de hoş karşılanmayacaktır.


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