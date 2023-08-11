Üvey Anne final bölümünde neler yaşanacak? Serap ile Faruk evlilik hazırlığında!

Serap, Faruk ile evlenmek için hazırlıklara başlar. Fakat İpek, Faruk'un evlenmeden önceden evlilik sözleşmesi yapması için ona baskı yapmaktadır.

Serap'ın yeni hamlesi Faruk'un bu konuda net karar vermesini sağlayacaktır. Faruk'un verdiği bu karar, evde ortalığı karıştırmaya devam eden Mürvet için de çok şaşırtıcı olur ve kolları sıvayıp malikanede otorite kurmaya başlar.