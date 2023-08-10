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"İstanbul Türkçesi konuşanlar için okunduğu gibi yazılan yazıldığı gibi okunan..." diyen biri devamında hangisini söylerse doğru bilgi vermiş olur?

ATV ekranlarının sevilen yarışması Kim Milyoner Olmak İster'de her hafta birbirinden heyecanlı anlar yaşanıyor. Kim Milyoner Olmak İster’in yeni bölümü izleyicileri yine ekran başına kilitledi ve sorulan sorular arama motorlarında araştırılmaya başlandı. Yarışmada aktarılan soru ve cevaplarına takvim.com.tr adresinden ulaşabilirsiniz.

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Giriş Tarihi 10 Ağustos 2023, 23:41 Güncelleme 10 Ağustos 2023, 23:43
İstanbul Türkçesi konuşanlar için okunduğu gibi yazılan yazıldığı gibi okunan... diyen biri devamında hangisini söylerse doğru bilgi vermiş olur?

Birbirinden ilginç sorular yarışmacılara yöneltildi ve izleyiciler de merakla cevapları öğrenmek istiyor. Kim Milyoner Olmak İster yeni bölümünde sorulan soruların yanıtlarını izleyiciler tarafından da merak edildi. İşte izleyicilerin araştırdığı o sorunun şıkları ve doğru yanıtı...

"İSTANBUL TÜRKÇESİ KONUŞANLAR İÇİN OKUNDUĞU GİBİ YAZILAN YAZILDIĞI GİBİ OKUNAN..." DİYEN BİRİ DEVAMINDA HANGİSİNİ SÖYLERSE DOĞRU BİLGİ VERMİŞ OLUR?

A- BİR DİLDİR

B-BİR DİL DEĞİLDİR

C-BİR HİNT-AVRUPA DİLİDİR

D- SEMİTİK BİR DİLDİR

CEVAP: B


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