2. sezon için gün sayıyor! Ben Bu Cihana Sığmazam’ın yeni sezon hazırlıkları başladı!

Başrollerinde Oktay Kaynarca ve Ebru Özkan Saban'ın yer aldığı, yapımcılığını KYN Yapımevi'nin üstlendiği, yönetmen koltuğunda ise Mustafa Şevki Doğan'ın oturduğu Ben Bu Cihana Sığmazam dizisinin hazırlıkları tüm hızıyla devam ediyor. Yeni sezonda Ben Bu Cihana Sığmazam dizisini Zülküf Yücel ve Zehra Yücel kaleme alıyor.

Birbirinden değerli oyuncuların kadroya katılacağı Ben Bu Cihana Sığmazam'ın ikinci sezonun ilk çekimleri Karadeniz'de yapılacak. Hikâye gereği Karadeniz'in eşsiz dokusunda sete çıkmaya hazırlanan set ekibi, gizlilik içinde titiz bir çalışmayla yürütüyor.

Ben Bu Cihana Sığmazam yeni bölümleriyle yeni sezonda atv'de.