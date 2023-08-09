Çekimlere 1 hafta ara verilmişti! Dönence dizisi hakkında flaş karar! Sette çıkan kavgada son durum belli oldu! Sümeyye Aydoğan...

Dönence dizisinin setinde oyunculardan Sümeyye Aydoğan ile Nazlı Çetin arasında çıkan tartışma son buldu ve olay tatlıya bağlandı. Dizinin çekimlerine 1 hafta ara verilmişti. Peki Dönence dizisi yeni bölüm ne zaman yayınlanacak? İşte detaylar...
Dönence dizisinin setinde oyunculardan Sümeyye Aydoğan ile Nazlı Çetin arasında çıkan tartışma son buldu ve olay tatlıya bağlandı. Dizinin çekimlerine 1 hafta ara verilmişti. Peki Dönence dizisi yeni bölüm ne zaman yayınlanacak? İşte detaylar...
Başarılı hikayesi ve oyuncu kadrosuyla salı akşamları ekrana gelen Dönence dizisi yeni bölüm bu hafta yayınlanmadı. Dizinin yeni bölümünün 15 Ağustos'ta yayınlanması bekleniyor.
Çekimlerine bir hafta ara verilen gençlik dizisi sete çıktı.
Dönence dizisinin setinde geçen hafta genç oyuncular Sümeyye Aydoğan ile NazlıÇetin arasında yaşanan kavga gerginliğe neden olmuştu.
Yeni bölüm fotoğraflarının basınla paylaşıldığı dizinin oyuncuları Sümeyye Aydoğan ve Nazlı Çetin'in arasındaki krizin çözüldüğü öğrenildi.
Ardından da senaryoyla ilgili sorunları çözmek dizinin setine bir hafta ara verilmiş, bu nedenle bu hafta yeni bölüm ekrana gelmemişti.