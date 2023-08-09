Üvey Anne 8. bölüm fragmanı yayınlandı! “Artık hayallerimle aramda sadece bir imza var”

Pazartesi akşamları ATV ekranında izleyici ile buluşan Üvey Anne'nin final bölümü fragmanı yayınlandı.
SON BÖLÜMDE NELER OLDU?
Şirkette düzenlenen lansman gecesi Serap ve Faruk'un öpüştüğü görüntünün yayınlanmasından sonra Faruk hesap sormak için soluğu Serap'ta aldı. Ancak şirketin yandığı haberinin gelmesiyle birlikte hemen oradan ayrılmak zorunda kaldı.
Faruk'un Serap'tan hesap sorduğu anlarda orada olan Nisan ve Cem tartışmanın arasına girdi ve gerginlik çıktı. Nisan olayın şokunu atlatamadı ve Cem'e duygularını anlattı. Cem ise içten içe sevdiği kadının, kendisini okutup meslek sahibi yapan, çok sevip saygı duyduğu Faruk ile bu derece yakın olduğunu öğrenince yıkıldı ve Faruk gibi Serap ile hesaplaşmak istedi. Cem Serap'a hesap sorduğu anlarda ağır cümleler kullanınca Serap'tan tokadı yedi.
Mete Faruk'un evine geldi ve Serap'la öpüştüğü fotoğrafı ortaya çıkaranın kendi olduğunu söyleyerek Faruk'u ikiyüzlü olmakla suçladı. Faruk ise Mete'ye tokat attı.