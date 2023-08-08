SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
takvim.com.tr Televizyon Haberleri

"Kedinin kanadı olsaydı" şeklinde başlayan atasözünün devamı nasıldır?

Kedinin kanadı olsaydı şeklinde başlayan atasözünün devamı nasıldır sorusu merak ediliyor. ATV ekranlarının sevilen yarışması Kim Milyoner Olmak İster'de her hafta birbirinden heyecanlı anlar yaşanıyor. Kim Milyoner Olmak İster’in yeni bölümü izleyicileri yine ekran başına kilitledi ve sorulan sorular arama motorlarında araştırılmaya başlandı. Yarışmada aktarılan soru ve cevaplarına takvim.com.tr adresinden ulaşabilirsiniz.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 08 Ağustos 2023, 22:55 Güncelleme 08 Ağustos 2023, 22:58
Kedinin kanadı olsaydı şeklinde başlayan atasözünün devamı nasıldır?

"Kedinin kanadı olsaydı" şeklinde başlayan atasözünün devamı nasıldır? Birbirinden ilginç sorular yarışmacılara yöneltildi ve izleyiciler de merakla cevapları öğrenmek istiyor. Kim Milyoner Olmak İster yeni bölümünde sorulan soruların yanıtlarını izleyiciler tarafından da merak edildi. İşte izleyicilerin araştırdığı o sorunun şıkları ve doğru yanıtı...

"KEDİNİN KANADI OLSAYDI" ŞEKLİNDE BAŞLAYAN ATASÖZÜNÜN DEVAMI NASILDIR?

A-FARENİN ESAMESİ OKUNMAZDI

B-KÖPEĞİN ÇİLESİ DOLMAZDI

C-SERÇENİN ADI KALMAZDI

D-LEYLEĞİN ÇENESİ DOLMAZDI

CEVAP: C


Günün Manşetleri TÜM MANŞETLER
Ticaret Bakanı Ömer Bolat duyurdu! AB ile ticarette yeni diyalog dönemi başladı
Münevver Karabulut cinayeti yeniden Türkiye’nin gündeminde! Sevgilisi tarafından vahşice katledilmişti: Cem Garipoğlu için flaş mezar kararı!
Koltuk kavgası kızışıyor | İmamoğlu Kılıçdaroğlu’nun memleketi Tunceli’de Alevi dedesini ziyaret etti!
SON DAKİKA