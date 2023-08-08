"Kedinin kanadı olsaydı" şeklinde başlayan atasözünün devamı nasıldır? Birbirinden ilginç sorular yarışmacılara yöneltildi ve izleyiciler de merakla cevapları öğrenmek istiyor. Kim Milyoner Olmak İster yeni bölümünde sorulan soruların yanıtlarını izleyiciler tarafından da merak edildi. İşte izleyicilerin araştırdığı o sorunun şıkları ve doğru yanıtı...

"KEDİNİN KANADI OLSAYDI" ŞEKLİNDE BAŞLAYAN ATASÖZÜNÜN DEVAMI NASILDIR?

A-FARENİN ESAMESİ OKUNMAZDI

B-KÖPEĞİN ÇİLESİ DOLMAZDI

C-SERÇENİN ADI KALMAZDI

D-LEYLEĞİN ÇENESİ DOLMAZDI

CEVAP: C