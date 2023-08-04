Üvey Anne 7. bölümden detaylar ortaya çıktı: Faruk Serap’tan hesap soruyor!

Ancak daha da beteri, Cem'in bunları gizlemek zorunda kalmasıdır. O gece Faruk Serap'la hesaplaşamasa da Cem bir yolunu bulup hesaplaşacaktır.

Diğer yandan evdeki herkes, özellikle de Nisan, babasından açıklama beklemektedir. Ayrıca açıklama bekleyen sadece onlar değildir.

Olayın yayınlanması ile birlikte Gencer ailesi medyada gündem konusu olmuştur. Kapının önünden ayrılmayan basın mensuplarını oradan uzaklaştıran kişi ise adı gibi kudretli olan Faruk'un yakın arkadaşı Kudret olacaktır.

Uzun zamandır yurt dışında yaşayan Kudret, şirketi ateşe verenleri yakalamak konusunda arkadaşına yardımcı olmakla kalmayıp ortadan kaybolan Serap'ın da peşine düşecektir.