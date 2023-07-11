Üvey Anne 3. bölümde neler oldu? Serap hedefine yaklaşıyor!

Üvey Anne 3. bölümü ile Tüm Kişiler'de %2,83 izlenme oranı ve %10,03 izlenme payı ve AB'de %1,63 izlenme oranı ve %6,56 izlenme payı alarak İki kategoride de en çok izlenen dizi oldu.
ÜVEY ANNE'NİN 3. BÖLÜMÜNDE NELER OLDU?
Serap, Efsun'a ait gerdanlığın sorumluluğunu evden ayrılan çalışana yıkarak konudan sıyrıldı ve suçsuz olduğunu ispatladı. Piraye, Serap'la Cem'i evlendirmek üzere harekete geçtikten sonra Cem'in annesi de planını yaptı.
Hayriye, Serap'la Cem'in arasında bir ilişki olduğunu ancak gençlerin bunu söylemeye çekindiklerini düşündü ve onlara bir oyun oynadı.