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    • 11.07.2023 22:10
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    • 11.07.2023 22:19
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    Hangisi 1900 Paris Olimpiyatlarında müsabakası yapılan bir spordur?

    Hangisi 1900 Paris Olimpiyatlarında müsabakası yapılan bir spordur? ATV ekranlarının sevilen yarışması Kim Milyoner Olmak İster'de her hafta birbirinden heyecanlı anlar yaşanıyor. Kim Milyoner Olmak İster’in yeni bölümü izleyicileri yine ekran başına kilitledi ve sorulan sorular arama motorlarında araştırılmaya başlandı. Yarışmada aktarılan soru ve cevaplarına takvim.com.tr adresinden ulaşabilirsiniz.

    takvim.com.tr
    Hangisi 1900 Paris Olimpiyatlarında müsabakası yapılan bir spordur?

    Hangisi 1900 Paris Olimpiyatlarında müsabakası yapılan bir spordur? Kim Milyoner Olmak İster izleyicileri tarafından arama motorları üzerinden sıklıkla araştırılanlar arasında yer aldı. Birbirinden ilginç sorular yarışmacılara yöneltildi ve izleyiciler de merakla cevapları öğrenmek istiyor. Kim Milyoner Olmak İster yeni bölümünde sorulan soruların yanıtlarını izleyiciler tarafından da merak edildi. İşte izleyicilerin araştırdığı o sorunun şıkları ve doğru yanıtı...

    HANGİSİ 1900 PARİS OLİMPİYATLARINDA MÜSABAKASI YAPILAN BİR SPORDUR?

    A- OKLA ÖRDEK AVLAMAK

    B- TUZAKLA TAVŞAN YAKALAMAK

    C-KÖPEKLERLE TİLKİ KOVALAMAK

    D- TÜFEKLE GÜVERCİN VURMAK

    CEVAP: D

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