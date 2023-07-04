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Vav TV Canlı Yayın
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    • Televizyon
    • 04.07.2023 23:06
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    • 04.07.2023 23:14
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    Dünyadaki bir gözlemci Dünya'dan 150.000.000 km uzaklıktaki bir ışık kaynağının söndüğünü yaklaşık ne kadar süre sonra fark eder?

    Dünyadaki bir gözlemci Dünya'dan 150.000.000 km uzaklıktaki bir ışık kaynağının söndüğünü yaklaşık ne kadar süre sonra fark eder? sorusu aratılıyor. ATV ekranlarının en sevilen programı Kim Milyoner Olmak İster ekranlarda yerini aldı. Reyting rekorları kıran programda yer alan sorular merak konusu oluyor. Son olarak sorulan soru ise binlerce kişi tarafından merak edildi. 4 Temmuz 2023 Salı akşamı Kim Milyoner Olmak İster'de yer alan sorunun cevabını haberimizde bulabilirsiniz. İşte o soru ve cevabı....

    takvim.com.tr
    Dünyadaki bir gözlemci Dünya’dan 150.000.000 km uzaklıktaki bir ışık kaynağının söndüğünü yaklaşık ne kadar süre sonra fark eder?

    Dünyadaki bir gözlemci Dünya'dan 150.000.000 km uzaklıktaki bir ışık kaynağının söndüğünü yaklaşık ne kadar süre sonra fark eder sorusu merak konusu oldu. Kim Milyoner Olmak İster isimli yarışma programı bu akşam ekranlarda yerini aldı. İşte programda sorulan ve herkes tarafından merak konusu olan o soru ve cevabı...

    DÜNYADAKİ BİR GÖZLEMCİ DÜNYA'DAN 150.000.000 KM UZAKLIKTAKİ BİR IŞIK KAYNAĞININ SÖNDÜĞÜNÜ YAKLAŞIK NE KADAR SÜRE SONRA FARK EDER?

    A- 8 SANİYE 20 SALİSE

    B-8 DAKİKA 20 SANİYE

    C-8 SAAT 20 DAKİKA

    D-8 GÜN 20 SAAT

    CEVAP: B

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    Haberler Televizyon Dünyadaki bir gözlemci Dünya'dan 150.000.000 km uzaklıktaki bir ışık kaynağının söndüğünü yaklaşık ne kadar süre sonra fark eder?
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