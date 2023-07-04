Dünyadaki bir gözlemci Dünya'dan 150.000.000 km uzaklıktaki bir ışık kaynağının söndüğünü yaklaşık ne kadar süre sonra fark eder sorusu merak konusu oldu. Kim Milyoner Olmak İster isimli yarışma programı bu akşam ekranlarda yerini aldı. İşte programda sorulan ve herkes tarafından merak konusu olan o soru ve cevabı...

DÜNYADAKİ BİR GÖZLEMCİ DÜNYA'DAN 150.000.000 KM UZAKLIKTAKİ BİR IŞIK KAYNAĞININ SÖNDÜĞÜNÜ YAKLAŞIK NE KADAR SÜRE SONRA FARK EDER?

A- 8 SANİYE 20 SALİSE

B-8 DAKİKA 20 SANİYE

C-8 SAAT 20 DAKİKA

D-8 GÜN 20 SAAT

CEVAP: B