Vermem Seni Ellere 2. bölüm fragmanı yayınlandı: “Ben kim olduğumu unuttum, insanlığımı unutmadım!”

ATV'nin yeni dizisi Vermem Seni Ellere'nin dizinin 2. bölüm fragmanı da yayınlandı. Pazar akşamları izleyici ile buluşan dizinin yeni bölüm fragmanına Mehmet'in "Ben kim olduğumu unuttum, insanlığımı unutmadım!" şeklindeki sözleri damga vurdu.

İLK BÖLÜMDE NELER OLDU?

Aşık olmadığı biriyle evlenmek üzere olan Mehmet, tünelden önceki son çıkışı kullanıp nikâh masasını terk ederken; tüm köyün sorumluluğunu üstlenip tünelin sonundaki ışığa kavuşmaya çalışan Zeliş...