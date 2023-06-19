ATV'nin yeni dizisi Vermem Seni Ellere nerede çekiliyor, hangi il, ilçede? Vermem Seni Ellere konusu ne, oyuncuları kimler?

VERMEM SENİ ELLERE DİZİSİ 1. BÖLÜM KONUSU

Âşık olmadığı biriyle evlenmek üzere olan Mehmet, tünelden önceki son çıkışı kullanıp nikâh masasını terk ederken; tüm köyün sorumluluğunu üstlenip tünelin sonundaki ışığa kavuşmaya çalışan Zeliş…

Kader bu defa biri özgürlüğüne, diğeri kurtuluşuna koşarken umulmadık bir şekilde örer ağları. Mehmet, Zeliş'in tepesine düşer. Evet, tam tepesine. Ele avuca sığmayan Mehmet'le inatçı mı inatçı Zeliş'in hikayesi böylece başlar.