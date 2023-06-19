ATV'nin yeni dizisi Vermem Seni Ellere nerede çekiliyor, hangi il, ilçede? Vermem Seni Ellere konusu ne, oyuncuları kimler?

ATV'nin yeni dizisi Vermem Seni Ellere ilk bölümüyle bu akşam saat 20.00'da izleyicinin beğenisine sunulacak. Başrollerinde Emre Bey ve Buse Meral'ın yer aldığı dizinin yönetmenliğini Ali Balcı üstleniyor. Çekimleri Ordu'da gerçekleştirilen dizi 1. bölüm fragmanıyla şimdiden yoğun ilgi görmeye başladı. Peki Vermem Seni Ellere konusu ne, oyuncuları kimler? ATV'nin yeni dizisi Vermem Seni Ellere nerede çekiliyor, hangi il, ilçede?
VERMEM SENİ ELLERE DİZİSİ 1. BÖLÜM KONUSU
Âşık olmadığı biriyle evlenmek üzere olan Mehmet, tünelden önceki son çıkışı kullanıp nikâh masasını terk ederken; tüm köyün sorumluluğunu üstlenip tünelin sonundaki ışığa kavuşmaya çalışan Zeliş…
Kader bu defa biri özgürlüğüne, diğeri kurtuluşuna koşarken umulmadık bir şekilde örer ağları. Mehmet, Zeliş'in tepesine düşer. Evet, tam tepesine. Ele avuca sığmayan Mehmet'le inatçı mı inatçı Zeliş'in hikayesi böylece başlar.
Mehmet, kurtulduğunu zannederken başka bir esarete düşmüştür; artık Zeliş'in esiridir. Zeliş, Mehmet'e, köye verdiği tüm zararı ödetmeye kararlıdır.
Mehmet'in tek kurtuluş yolu ise arkasında bıraktığı, koşarak kaçtığı hayatına dönmesidir.