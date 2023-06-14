SMS oylaması ile Survivor şampiyonu belli oldu mu? 13 Haziran Survivor 2023 kim kazandı, ödülü ne kadar? Nefise ve Özgür...

Survivor final için geri sayım sona erdi. Geçtiğimiz gün yarı finali gerçekleşen Survivor 2023 finali ile bu akşam ekranlara geldi. Yarışmayı sıkı takip edenler şampiyon için araştırmalara başladı. Peki, Survivor 2023 kim kazandı, ödülü ne kadar? SMS oylaması ile Survivor şampiyonu belli oldu mu? İşte detaylar...
SURVİVOR FİNALE KİM KALDI?
Geçtiğimiz akşam yarı finali gerçekleşen Survivor 2023 finali ile ekranlara geliyor. Yarı finalde yer alan Ertuğ, Yusuf, Nefise ve Özgür SMS oylaması ardından finalin iki ismi belli oldu.
İlk etapta şampiyonluk hayallerine veda eden isim Ertuğ oldu. Geriye kalan üçlü için nefesler tutuldu ve SMS sıralamasında finalin isimleri belli oldu:
1. FİNALİST: ÖZGÜR
2. FİNALİST: NEFİSE
SURVİVOR FİNAL NE ZAMAN?
Survivor 2023 finali 13 Haziran Salı günü (bugün) gerçekleşecek. İki aday SMS oylamasına çıkacak ve bu yılın kazananı belli olacak.
SURVİVOR FİNALİ NEREDE YAPILACAK?
Dominik'te gerçekleşen yarışmaların ardından büyük final Türkiye'de yapılacak. İstanbul Beşiktaş'taki Kuruçeşme Açıkhava finale sahne olacak.