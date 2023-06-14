SMS oylaması ile Survivor şampiyonu belli oldu mu? 13 Haziran Survivor 2023 kim kazandı, ödülü ne kadar? Nefise ve Özgür...

Survivor final için geri sayım sona erdi. Geçtiğimiz gün yarı finali gerçekleşen Survivor 2023 finali ile bu akşam ekranlara geldi. Yarışmayı sıkı takip edenler şampiyon için araştırmalara başladı. Peki, Survivor 2023 kim kazandı, ödülü ne kadar? SMS oylaması ile Survivor şampiyonu belli oldu mu? İşte detaylar...