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    • 13.06.2023 20:11
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    • 13.06.2023 20:11
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    Kuruluş Osman’ın sezon finali sürprizlerle dolu: Hür ve müstakil bir beylik kuruluyor!

    atv ekranındaki dördüncü sezonunda da reytinglerin zirvesinde yer alan ve izleyiciden büyük ilgi gören ‘Kuruluş Osman’ın 14 Haziran Çarşamba akşamı 20.00’de yayınlanacak olan 130. bölümüyle sezon finali yapacak. Başrolünde Burak Özçivit’in yer aldığı dizinin sezon finaline dair detaylar da ortaya çıktı. İşte sürprizlerle dolu olan sezon finalinden ipuçları...

    takvim.com.tr
    Hür ve müstakil bir beylik kuruluyor!

    KOMUTAN MUZOLAN ZAFER İÇİN NELERİ GÖZE ALMIŞTIR?
    Osman Bey, Tekfur Valens olarak nam salmış Komutan Muzolan'ın her hareketinden haberdar olmaktadır. Komutan Muzolan, Osman Bey'in kendisine çok yakında olduğunun farkındadır, askerlere savunma düzeni alma emri verir. Komutan Muzolan'ın artık tek isteği zafer kazanmaktır, zafer için neleri göze almıştır?

    OSMAN BEY'İN KOYUNHİSAR GALİBİYETİ!
    Osman Bey ve ordusu iki yandan Muzolan ve ordusuna saldırırlar. Osman Bey ve ordusunu bu saldırıda neler beklemektedir? Osman Bey, Koyunhisar mevkiinde Bizans'ı ve Komutan Muzolan'ın ordusunu ağır bir yenilgiye uğratmıştır.

    Osman Bey'in bu savaşta galip gelmesinin en büyük etkeni nedir? Osman Bey'in Koyunhisar galibiyeti Bizans'ta ve Anadolu'da büyük yankı uyandırmıştır, onun için her şey asıl şimdi başlamaktadır.

        Osman Bey yurt tuttuğu yerlerde artık kendi adına hutbe okutacaktır. Bu durum karşısında Konya ve Bizans ne yapacaktır?

        DEVLETİN AYAK SESLERİ!
        Osman Bey için ateşten gömleği giyme vaktidir, gayrı hür ve müstakil bir beylik olacaktır. Osman Bey atını doludizgin cümle diyara müstakil bir beyliğin beyi olarak sürecektir. Şarkta, Garpta ve cümle Türkmen beyliklerinde bu havadis duyulacaktır.

        Yapım ve proje tasarımı Mehmet Bozdağ'a ait; yönetmenliğini Ahmet Yılmaz'ın ve başrolünü Osman Bey karakteriyle Burak Özçivit'in üstlendiği dizi, atv ekranında çarşamba akşamlarına damga vurmaya devam edecek.
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        Haberler Televizyon Kuruluş Osman’ın sezon finali sürprizlerle dolu: Hür ve müstakil bir beylik kuruluyor!
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