Kuruluş Osman’ın sezon finali sürprizlerle dolu: Hür ve müstakil bir beylik kuruluyor!

OSMAN BEY'İN KOYUNHİSAR GALİBİYETİ!

Osman Bey ve ordusu iki yandan Muzolan ve ordusuna saldırırlar. Osman Bey ve ordusunu bu saldırıda neler beklemektedir? Osman Bey, Koyunhisar mevkiinde Bizans'ı ve Komutan Muzolan'ın ordusunu ağır bir yenilgiye uğratmıştır.