Ben Bu Cihana Sığmazam’ birincilik koltuğunda! İşte son bölümde yaşananlar...

"BBCS" yeni bölümüyle, Tüm Kişiler'de %5,04 izlenme oranı ve %13,36 izlenme payı alarak birinci sırada yer aldı. Ben Bu Cihana Sığmazam'ın bölüm etiketi #GizliDüşman bölüm başladıktan kısa bir süre sonra Twitter Türkiye Trending Topics listesine zirveden giriş yaptı!

LEYLA'NIN BAŞI BELADA!

Cezayir kimseye söylemediği gizli bir planla Azra'yı serbest bıraktı ve Kayıkçının kızıyla iletişim kurmasını bekledi. Cezayir, Azra'yı kıskıvrak yakaladı ve Kayıkçı'ya ulaşmak için planlar yaptı.

Tatavlalı, Orhan'ın öldüğünü öğrendi ve Cezayir'i zor durumda bırakmak için suçu onun üzerine atıp polise ihbar etti.

Orhan'ın ölümü ortaya çıkınca Melike ve Azamet zor duruma düştü. Bu durumdan kurtulmak için sevdiklerini arkada bırakıp Azamet ve Melike yurt dışına gittiler.

Tatavlalı, usulsüz yoldan kazandığı paraları yurtdışına kaçırması için Mişon'la görüştü ve onu görevlendirdi. Paraları onun adına saklamasını istedi. Fakat Tatavlalı paraların yerine ulaşmadığını anlayınca Mişon'un Cezayir'le hareket ettiğini anladı. Tatavlalı paralarını kurtarmak için baskına gitti. Kızının zor durumda olduğunu anlayan Kayıkçı karşı atağa geçti. Kayıkç,ı Leyla'ya bir kargo gönderdi, paketten Gülendam'ın broşu çıktı. Kayıkçı ve adamları Suna'yı hedef alarak eve kadar geldiler. Kayıkçı evde Leyla'nın kafasına silah dayadı.