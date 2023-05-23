Kardeşlerim 92. bölüm fragmanı yayınlandı: “Biz birazcık popüler olmuş olabiliriz...”

Video klibi çekme görevi Yasmin'dedir. Ama o bilerek görüntüleri yüklemez ve kapkaça uğramış gibi yapar. Sarp'a Ahmet ders vermek için her şeyini keser. Kulüpte işe sokar. Ancak müşterilere ters davranan Sarp başına bela açar. Adamlar çıkışta onu dövmek için bekler. Ömer, onu korumak için kendini yakar.