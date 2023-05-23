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    • 24.05.2023 00:32
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    • 24.05.2023 00:33
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    Kardeşlerim 92. bölüm fragmanı yayınlandı: “Biz birazcık popüler olmuş olabiliriz...”

    Cumartesi akşamlarının vazgeçilmezi Kardeşlerim’in merakla beklenen 92. bölüm fragmanı yayınlandı. Atv ekranlarında yayınlanan dizinin yeni bölüm fragmanına “Biz birazcık popüler olmuş olabiliriz...” sözleri damga vurdu. İşte Kardeşlerim 92. bölüm fragmanı...

    takvim.com.tr
    “Biz birazcık popüler olmuş olabiliriz...”

    ATV'nin sevilen dizisi Kardeşlerim'in merakla beklenen 92. bölüm fragmanı yayınlandı. Yeni bölüm fragmanına "Biz birazcık popüler olmuş olabiliriz..." sözleri damga vurdu.

    ERENLER MÜZİK GRUBU ÜNLÜ MÜ OLUYOR?
    Cumartesi akşamları atv ekranlarında yayınlanan, yapımcılığını Nazlı Heptürk'ün, yönetmenliğini Serkan Birinci'nin üstlendiği "Kardeşlerim" izleyiciyi ekran başına tutmaya devam ediyor. Sevilen dizi ekranların yanı sıra sosyal medyada da ilgi görüyor.

    91. BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?
    Süsen tehlikeyi ucuz atlatır. Ama ailesi onunla hiç ilgilenmediği için Ömer iyileşene kadar Süsen'i sürpriz yapıp eve alır. Oğulcan ile arası düzelir. Tolga ise kaza ile ilgili kendi suçlamaktadır. Orhan'ın işsiz kalması gençleri hareketi geçirir. Amcaları istediği işi yapabilmesi için müzik yarışmasına katılırlar.

    Video klibi çekme görevi Yasmin'dedir. Ama o bilerek görüntüleri yüklemez ve kapkaça uğramış gibi yapar. Sarp'a Ahmet ders vermek için her şeyini keser. Kulüpte işe sokar. Ancak müşterilere ters davranan Sarp başına bela açar. Adamlar çıkışta onu dövmek için bekler. Ömer, onu korumak için kendini yakar.

        Sarp kaçacakken Ömer'i bırakamaz kardeşler ilk kez başkaları ile kavga ederek yakınlaşırlar buna kendileri de inanamaz. Akif yine rahat durmaz kulübün altını herkesten gizli kumarhaneye dönüştürür. Şevval Ahmet'e kumpas kurar ilaç attığı içki ile kendinden geçen Ahmet ile çektiği romantik pozları Suzan'a gönderir. Emel'in çektiği telefon videosunu internete koyan gençler, yarışmayı kazanamaz ama ünlü bir yapımcıdan albüm teklifi alır.

        Heyecan dolu gelişmeleriyle Kardeşlerim, Cumartesi akşamları saat 20.00'de atv'de!
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        Haberler Televizyon Kardeşlerim 92. bölüm fragmanı yayınlandı: “Biz birazcık popüler olmuş olabiliriz...”
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