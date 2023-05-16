YALI ÇAPKINI YENİ BÖLÜM BU AKŞAM VAR MI, 32. bölüm bugün mü? Yalı Çapkını yayın günü mü değişti? 16 Mayıs Star TV yayın akışı!

Yalı Çapkını izleyicilerine müjde! Geçtiğimiz Cuma günü yayınlanmayan 32. bölüm için flaş karar verildi! Star TV'nin sevilen dizisi Yalı Çapkını her Cuma yeni bölümleriyle ekrana geliyordu. Ancak 32. bölüm geçtiğimiz hafta yayınlanmamıştı. İzleyiciler merakla yeni bölümü beklerken güzel haber az evvel geldi. 16 Mayıs 2023 Star TV yayın akışını görenler şoke oldu. Peki YALI ÇAPKINI YENİ BÖLÜM BU AKŞAM VAR MI, 32. bölüm bugün mü? Yalı Çapkını yayın günü mü değişti?
16 MAYIS 2023 STAR TV YAYIN AKIŞI
07:00 Mesut Yar ile Bugün
09:30 Sabahın Sultanı Seda Sayan
13:00 Serap Paköz ile Gerçeğin Peşinde
16:00 Söz
18:15 Star Ana Haber
19:00 Yalı Çapkını
20:00 Yalı Çapkını
00:30 Yerli Dizi Tekrar/Sinema
YALI ÇAPKINI YENİ BÖLÜM BU AKŞAM VAR MI, 32. BÖLÜM BUGÜN MÜ?
Yalı Çapkını yeni bölümü (32. bölüm) bu akşam saat 20:00'da yayınlanacak.