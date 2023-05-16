YALI ÇAPKINI YENİ BÖLÜM BU AKŞAM VAR MI, 32. bölüm bugün mü? Yalı Çapkını yayın günü mü değişti? 16 Mayıs Star TV yayın akışı!

Yalı Çapkını izleyicilerine müjde! Geçtiğimiz Cuma günü yayınlanmayan 32. bölüm için flaş karar verildi! Star TV'nin sevilen dizisi Yalı Çapkını her Cuma yeni bölümleriyle ekrana geliyordu. Ancak 32. bölüm geçtiğimiz hafta yayınlanmamıştı. İzleyiciler merakla yeni bölümü beklerken güzel haber az evvel geldi. 16 Mayıs 2023 Star TV yayın akışını görenler şoke oldu. Peki YALI ÇAPKINI YENİ BÖLÜM BU AKŞAM VAR MI, 32. bölüm bugün mü? Yalı Çapkını yayın günü mü değişti?