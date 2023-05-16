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    • 16.05.2023 15:07
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    • 16.05.2023 15:07
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    YALI ÇAPKINI YENİ BÖLÜM BU AKŞAM VAR MI, 32. bölüm bugün mü? Yalı Çapkını yayın günü mü değişti? 16 Mayıs Star TV yayın akışı!

    Yalı Çapkını yayın akışı mı değişti, hangi gün yayınlanacak? Yalı Çapkını bu akşam var mı, 32. bölüm bugün saat kaçta? şeklindeki sorular dizinin takipçileri tarafından sıkça araştırılmaya başlandı. Geçtiğimiz hafta yeni bölümü yayınlanmayan dizinin bu akşam mı yayınlanacağı sorgulanıyor. İşte 16 Mayıs 2023 Star TV yayın akışı!

    YALI ÇAPKINI YENİ BÖLÜM BU AKŞAM MI YAYIMLANACAK?

    Yalı Çapkını izleyicilerine müjde! Geçtiğimiz Cuma günü yayınlanmayan 32. bölüm için flaş karar verildi! Star TV'nin sevilen dizisi Yalı Çapkını her Cuma yeni bölümleriyle ekrana geliyordu. Ancak 32. bölüm geçtiğimiz hafta yayınlanmamıştı. İzleyiciler merakla yeni bölümü beklerken güzel haber az evvel geldi. 16 Mayıs 2023 Star TV yayın akışını görenler şoke oldu. Peki YALI ÇAPKINI YENİ BÖLÜM BU AKŞAM VAR MI, 32. bölüm bugün mü? Yalı Çapkını yayın günü mü değişti?

    16 MAYIS 2023 STAR TV YAYIN AKIŞI

    07:00 Mesut Yar ile Bugün
    09:30 Sabahın Sultanı Seda Sayan
    13:00 Serap Paköz ile Gerçeğin Peşinde
    16:00 Söz
    18:15 Star Ana Haber
    19:00 Yalı Çapkını
    20:00 Yalı Çapkını
    00:30 Yerli Dizi Tekrar/Sinema

    YALI ÇAPKINI YENİ BÖLÜM BU AKŞAM VAR MI, 32. BÖLÜM BUGÜN MÜ?

    Yalı Çapkını yeni bölümü (32. bölüm) bu akşam saat 20:00'da yayınlanacak.

        İZLEYİCİYİ SEVİNDİREN KARAR: BU HAFTA İKİ BÖLÜM BİRDEN!

        Dizinin sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre geçtiğimiz hafta ekranlara gelmeyen 32. bölüm bugün yayınlanırken sıradaki yeni bölüm (33. bölüm) de Cuma akşamı kendi günüde ve saatinde ekranlara gelecek.

        YALI ÇAPKINI YENİ BÖLÜM NEDEN YAYINLANMADI?

        Yalı Çapkını dizisi yeni bölümü 12 Mayıs 2023 Cuma günü yayınlanmadı. Dizi tekrar bölümüyle ekrana geldi. Yeni bölümün neden yayınlanmadığı belli oldu.

        O gün gerçekleşen seçim özel ortak yayın sebebiyle dizinin 32. bölümü ertelendi.
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        Haberler Televizyon YALI ÇAPKINI YENİ BÖLÜM BU AKŞAM VAR MI, 32. bölüm bugün mü? Yalı Çapkını yayın günü mü değişti? 16 Mayıs Star TV yayın akışı!
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