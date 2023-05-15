Melik Merdan öldü mü? Melik Merdan tarihte var mı, nasıl öldü? TRT 1 Alparslan Büyük Selçuklu 56. BÖLÜM İZLE!

TRT 1 ekranlarının sevilen dizisi Alparslan Büyük Selçuklu bu akşam 56. bölümüyle ekrana gelecek. Dizinin takipçileri Melik Merdan karakterinin ölüp ölmediğini öğrenmek için araştırmalara koyuldu. Peki yeni bölümde neler olacak? Melik Merdan tarihte var mı, nasıl öldü?
TRT 1'in sevilen dizisi Alparslan Büyük Selçuklu'nun 15 Mayıs 2023 Pazartesi akşamı ekranlara gelen bölümünü izlemek için:
TRT 1 ALPARSLAN BÜYÜK SELÇUKLU 56. BÖLÜM İZLE
ALPARSLAN BÜYÜK SELÇUKLU MERDAN BEY ÖLDÜ MÜ?
Alparslan Büyük Selçuklu dizisinin 56. bölümüyle Merdan Bey ölecek.
MERDAN BEY KİMDİR?
Alparslan Büyük Selçuklu dizisinde Merdan Bey karakteri Kavurd'un oğludur. Aynı zamanda Alparslan'ın ise yeğenidir!
ALPARSLAN BÜYÜK SELÇUKLU 56. BÖLÜM ÖZETİ
Leon'un kendilerini engellemek için diktiği büyük duvarı patlatarak Ani yolundaki en büyük engeli aşan Alparslan'ı durduracak bir güç kalmamıştır.
Bütün gücüyle Ani seferine hazırlanan Alparslan'ın Merdan'ın ihanetinden haberdar olması işleri zorlaştırır ve Alparslan, Merdan'ın hükmünü verir.
Alparslan, Merdan'ı öldürecek mi, yoksa onu sürgün edip artık ayağına dolanmasına izin vermeyecek mi?