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    • 16.05.2023 09:08
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    Melik Merdan öldü mü? Melik Merdan tarihte var mı, nasıl öldü? TRT 1 Alparslan Büyük Selçuklu 56. BÖLÜM İZLE!

    Alparslan Büyük Selçuklu Melik Merdan öldü mü sorusu bu akşam yeni bölümüyle ekrana gelecek fenomen dizinin izleyicileri tarafından araştırılıyor. Peki Melik Merdan tarihte var mı, nasıl öldü? İşte TRT 1 Alparslan Büyük Selçuklu 56. bölüm izleme ekranı ve diğer detaylar...

    Alparslan Büyük Selçuklu Melik Merdan öldü mü?

    TRT 1 ekranlarının sevilen dizisi Alparslan Büyük Selçuklu bu akşam 56. bölümüyle ekrana gelecek. Dizinin takipçileri Melik Merdan karakterinin ölüp ölmediğini öğrenmek için araştırmalara koyuldu. Peki yeni bölümde neler olacak? Melik Merdan tarihte var mı, nasıl öldü?

    TRT 1'in sevilen dizisi Alparslan Büyük Selçuklu'nun 15 Mayıs 2023 Pazartesi akşamı ekranlara gelen bölümünü izlemek için:

    TRT 1 ALPARSLAN BÜYÜK SELÇUKLU 56. BÖLÜM İZLE

    ALPARSLAN BÜYÜK SELÇUKLU MERDAN BEY ÖLDÜ MÜ?

    Alparslan Büyük Selçuklu dizisinin 56. bölümüyle Merdan Bey ölecek.

    MERDAN BEY KİMDİR?

    Alparslan Büyük Selçuklu dizisinde Merdan Bey karakteri Kavurd'un oğludur. Aynı zamanda Alparslan'ın ise yeğenidir!

    ALPARSLAN BÜYÜK SELÇUKLU 56. BÖLÜM ÖZETİ

    Leon'un kendilerini engellemek için diktiği büyük duvarı patlatarak Ani yolundaki en büyük engeli aşan Alparslan'ı durduracak bir güç kalmamıştır.

    Bütün gücüyle Ani seferine hazırlanan Alparslan'ın Merdan'ın ihanetinden haberdar olması işleri zorlaştırır ve Alparslan, Merdan'ın hükmünü verir.

    Alparslan, Merdan'ı öldürecek mi, yoksa onu sürgün edip artık ayağına dolanmasına izin vermeyecek mi?

        Kavurd kardeşi ve oğlu arasındaki bu mücadelede nasıl saf tutacak? Siyasetine devam edip kardeşinden yana mı olacak, yoksa oğlunu koruyacak mı?

        Gürcistan krallığı tahtına Bagrat'tan sonra Liparitler oturmak istemektedir, ancak Alparslan Bagrat'ın kardeşi Dimitri'nin tahtına oturtarak Gürcistan'ı Ani seferi öncesinde kontrolü altına almak ister.

        Alparslan bu emelini gerçekleştirebilecek mi, Gürcistan'ın yeni kralı kim olacak?

        Büyük duvarın yıkılmasıyla şok yaşayan Leon, Ani'nin müdafaasıyla ilgili başka planlar kurmaktadır. Bunlardan en önemlisi Avar üzerine kurduğu plandır.

        Avar'ı mankurtlaştıran Leon, onu Alparslan'ın üstüne salacak ve Avar'ın Alparslan'ı öldürmesini bekleyecektir. Avar, Alparslan'ı öldürecek mi, yoksa kendine gelip Leon'un oyununu bozacak mı?

        Seferiye ise galeyana gelen Hristiyan halkı sakinleştirmek için Piskopos'un kendine gelmesini beklemekte, onu her ne pahasına olursa olsun koruma derdindedir.

        Onun konuşması halkı sakinleştirecektir. Seferiye iç huzuru sağlayabilecek mi, yoksa yeni bir oyunla karşı karşıya mı kalacak?
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        Haberler Televizyon Melik Merdan öldü mü? Melik Merdan tarihte var mı, nasıl öldü? TRT 1 Alparslan Büyük Selçuklu 56. BÖLÜM İZLE!
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